Глава МИД ФРГ: Без Москвы не будет никакого решения сирийского конфликта

По словам министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, лишь политическое решение, поддержанное РФ, США и крупными региональными державами, "может положить конец страданиям сирийского народа".

Глава МИД ФРГ заявил, что без России невозможно решение ситуации в Сирии. Об этом сообщает Bild.

— Без Москвы не будет никакого решения сирийского конфликта, — заявил дипломат.

По его словам, положить конец страданиям сирийского народа может лишь политическое решение, поддержанное РФ, США и крупными региональными державами.

Габриэль также, комментируя удары США по сирийской авиабазе, указал, что международная ситуация "редко когда бывало настолько серьёзной со времён холодной войны".

— Нам не нужна дальнейшая эскалация. Вот почему так важно наконец достичь совместных миротворческих усилий под эгидой ООН, — заявил Габриэль.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу США ударили 59 крылатыми ракетами по сирийской авиабазе в Хомсе. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал произошедшее решением "на грани боестолкновения с РФ". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном также заявил, что подобные действия американской стороны лишь играют на руку экстремистам.