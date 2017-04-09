Опрос: Больше половины немцев не поддерживают ракетный удар США по Сирии

Всего 26% жителей Германии считают американский ракетный удар по базе сирийских правительственных войск правильным шагом. Такие данные приводятся организацией по изучению общественного мнения Emnid, которая провела соответствующий опрос для издания Bild am Sonntag.

В свою очередь, больше половины опрошенных придерживаются обратного мнения — таковых оказалось 59%.

На вопрос о том, стоит ли США воздержаться от последующих ударов, утвердительно ответили 80% респондентов. Продолжение ракетных атак одобряют лишь 9% опрошенных.

Опрос проводился 7 апреля, участие в нём приняли 500 человек.

Напомним, в ночь на пятницу американскими войсками был осуществлён ракетный удар по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Представители США свои действия мотивировали тем, что с данного аэродрома была проведена химатака в провинции Идлиб, не имея при этом никаких доказательств.