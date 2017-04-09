Спайсер: США по военным каналам предупреждали РФ об ударе по сирийской авиабазе

США по военным каналам предупреждали РФ об ударе по авиабазе ВВС Сирии, но контактов с Москвой по политическим каналам не было. Об этом в эфире Fox News сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

— Что касается этого удара, то наши военные действовали по обычному плану по каналам для предотвращения конфликтов, поскольку мы действуем вместе в одном операционном районе, поэтому мы гарантировали, что предотвращаем конфликт в плане военной ответственности. Но никаких контактов с политическим руководством в Москве до удара не было, — отметил Спайсер.

Он назвал удар по сирийской авиабазе "ясным сигналом" того, что Трамп будет делать для национальных интересов.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу США ударили 59 крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат в Хомсе. Представители США свои действия мотивировали тем, что с данного аэродрома была проведена химатака в провинции Идлиб, не имея при этом никаких доказательств. Премьер-министр России Дмитрий Медведев охарактеризовал произошедшее как решение "на грани боестолкновения с РФ".