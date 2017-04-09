Хейли: Если будет необходимо, Трамп не остановится на одном ударе по Сирии

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Хейли: Если будет необходимо, Трамп не остановится на одном ударе по Сирии

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При необходимости президент США Дональд Трамп может отдать приказ о новых ударах в Сирии. Об этом в интервью CNN заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Если потребуется нечто большее, то он (Дональд Трамп) это сделает. Сейчас всё действительно зависит от того, как все реагируют на произошедшее в Сирии,

постпред США при ООН Никки Хейли об ударах США по Сирии

Фото: © REUTERS/Joshua Roberts

Американский постпред добавила, что также необходимо начать двигаться вперёд в направлении политического урегулирования и начала установления мира в Сирии.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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