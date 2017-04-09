Асад назвал ракетный удар США попыткой поднять боевой дух террористов

Президент Сирии Башар Асад заявил в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани, что авиаударами в Хомсе США пытались поддержать боевиков. Об этом сообщает агентство SANA.

В ответ иранский лидер осудил агрессию США и заявил, что они нарушили не только сирийский суверенитет, но и все международные договоры и правила.

Напомним, что в ночь на пятницу Соединённые Штаты ударили 59 ракетами "Томагавк" по сирийскому аэропорту Шайрат в Хомсе.