Постпред США при ООН: Секретные данные доказывают причастность Асада к химатакам

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила в интервью CNN, что администрация Белого дома сделала вывод о причастности Сирии к химическим атакам против мирного населения на основе неких секретных данных американской разведки.

— Во время наших встреч на этой неделе нам рассказывали о доказательствах, нам показывали доказательства, президент видел доказательства. Все они, разумеется, засекречены, и я уверена, что, когда они смогут рассекретить их, они это сделают, — сказала Хейли.

Постпред США при ООН также сообщила, что директор ЦРУ Майк Помпео связался с международными партнёрами, чтобы поделиться имеющейся информацией.

Напомним, что корабли ВМС США в ночь на 7 апреля выпустили десятки ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс.