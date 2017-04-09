Трамп может ввести новые санкции против РФ из-за поддержки Сирии

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Трамп может ввести новые санкции против РФ из-за поддержки Сирии

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Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обдумывает введение новых санкций против России и Ирана за поддержку Сирии. Об этом телеканалу CNN заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

— Мы будем обсуждать это и уже начали обсуждать, — сказала постоянный представитель.

Никки Хейли также заявила, что спецслужбы располагают засекреченной на данный момент информацией, которая доказывает причастность Дамаска к химической атаке в Идлибе.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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