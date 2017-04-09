Трамп может ввести новые санкции против РФ из-за поддержки Сирии

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обдумывает введение новых санкций против России и Ирана за поддержку Сирии. Об этом телеканалу CNN заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

— Мы будем обсуждать это и уже начали обсуждать, — сказала постоянный представитель.

Никки Хейли также заявила, что спецслужбы располагают засекреченной на данный момент информацией, которая доказывает причастность Дамаска к химической атаке в Идлибе.