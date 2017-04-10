Министр иностранных дел Бельгии призвал Трампа действовать в рамках ООН

Глава бельгийского МИД Дидье Рейндерс обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой принимать решения в рамках ООН.

— Его решение было принято вне международных рамок, надо проходить через ООН, — сказал глава МИД Бельгии в ходе интервью радиостанции RTL.

Рейндерс добавил, что теперь наблюдается эскалация сирийского конфликта.

Напомним, что корабли ВМС США в ночь на 7 апреля выпустили десятки ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в Сирии. Согласно данным губернатора провинции Хомс, в результате погибли девять мирных жителей и пять военных. Среди пострадавших есть дети и женщины.