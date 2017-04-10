Министр иностранных дел Бельгии призвал Трампа действовать в рамках ООН

Глава бельгийского МИД Дидье Рейндерс обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой принимать решения в рамках ООН.
— Его решение было принято вне международных рамок, надо проходить через ООН, — сказал глава МИД Бельгии в ходе интервью радиостанции RTL.
Рейндерс добавил, что теперь наблюдается эскалация сирийского конфликта.
Напомним, что корабли ВМС США в ночь на 7 апреля выпустили десятки ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в Сирии. Согласно данным губернатора провинции Хомс, в результате погибли девять мирных жителей и пять военных. Среди пострадавших есть дети и женщины.
За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа.
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