Боитесь, что тратите жизнь впустую? Тогда взгляните на рекорд этих голых чудаков

Если у вас боязнь сцены, то с этим легко справиться — просто представьте всех голыми. А если вы боитесь кататься на американских горках, то просто...

Вот что делать, если поставить мировой рекорд хочется, а особых умений что-то не наблюдается? Можно поучаствовать в масштабном бою подушками или проехаться обнажённым на карусели. Эти ребята решили так и поступить, поэтому недавно рекорд "голых покатушек" обновился в Блэкпуле, Англия.

Несмотря на довольно прохладную погоду в 10 градусов, эти 195 смельчаков пошли на отчаянный шаг и, оголившись, три раза прокатились на американских горках в парке развлечений Blackpool Pleasure Beach. Прошлый подобный рекорд был поставлен 9 лет назад в Эссексе, Англия, 102 нудистами.