18-летняя девушка продаёт свою девственность, чтобы погасить ипотеку родителей

Кроме того, девушка планирует оплатить учёбу в престижном университете и купить себе автомобиль.

18-летняя жительница Сиднея продаёт свою девственность в надежде заработать $100 тыс., чтобы помочь родителям погасить ипотеку и оплатить учёбу в университете. Девушка создала веб-сайт всего через месяц после совершеннолетия, использовав псевдоним Сиена Пэйтон. Пока что ей поступили предложения в размере £1000 и £10 тыс., но она надеется на большую сумму, сообщает The Sun.

Сиена рассказала, что идея об аукционе у неё появилась после того, как она прочитала об аналогичных случаях в новостях. Девушка планирует поступить в Технологический университет Сиднея на факультет информационных технологий. И для этого ей потребуется финансовая поддержка.

Мне просто нужны быстрые деньги. И я думаю, что это даст мне хороший толчок. Мне потребуется много учебников, автомобиль, также у моих родителей ипотека Сиена Пэйтон

Как правило, подобными сделками занимается сайт Cinderella Escorts, однако девушка решила справиться самостоятельно. Она обратилась за советом к 22-летней жительнице Бразилии, которой удалось продать свою девственность за £740 тыс.

Меня не волнует возраст или внешний вид человека. Я восхищаюсь вежливыми и умными мужчинами. Мужчины, которые ухаживают за женщинами, осыпают их комплиментами и знают, чего хотят. Я буду ждать, когда ты заберёшь мою невинность Из анкеты Сиены

Сиена рассказала, что не хочет просить финансовой помощи у родителей, поскольку они и так сделали для неё очень много. Со своим покупателем девушка проведёт вместе 12 часов.