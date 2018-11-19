Зеркало капитана Титаника, чьё отражение видно до сих пор, выставлено на аукцион

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Зеркало капитана Титаника, чьё отражение видно до сих пор, выставлено на аукцион

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Когда стало известно о трагедии, слуга мужчины забрал зеркало себе в счёт неуплаченной зарплаты.

Зеркало, которое когда-то принадлежало капитану "Титаника", выставлено на аукцион со стартовой стоимостью в $10 тыс. Согласно легендам, Эдвард Джон Смит пользовался им в последний раз прямо перед тем, как отправиться в плавание. Его слуга забрал зеркало себе вместо зарплаты, когда в 1912 году стало известно, что корабль потонул, сообщает The Sun.

<p>Фото © Hulton Archive</p>

После этого зеркало было передано родственникам Смита, которые утверждали, что в годовщину трагедии видят в отражении его лицо. В итоге они оставили его в Вулвергемптоне, где его подобрал нынешний владелец. В течение пяти лет мужчина хранил зеркало, которому уже 110 лет, в запертом ящике.

<p>Фото © Caters News Agency</p>

К зеркалу прилагается рукописная записка, рассказывающая его историю.

<p>Фото © Caters News Agency</p>

Капитан в последний раз видел себя в этом зеркале перед тем, как покинуть свой дом и взять штурвал "Титаника". Даже в дневном свете в нём есть нечто мистическое. Его лицо всё ещё можно увидеть в отражении на каждую годовщину крушения "Титаника"

Вулвергемптоне

<p>Фото © Caters News Agency</p>

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