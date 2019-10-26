Купить этот дом можно за 80 рублей, но вряд ли кто-нибудь захочет в нём жить

Снаружи здание выглядит очень даже неплохо. Подстриженная лужайка, двухскатное крыльцо и свежевыкрашенная входная дверь могут ввести вас в заблуждение. Но стоит только войти внутрь, как всё встаёт на свои места.

Дом в модном районе Бирмингема — Акокс Грин — выставлен на продажу всего за один фунт стерлингов (около 80 рублей), сообщает Mirror. И если смотреть на здание с лицевой стороны, поверить в это довольно трудно. Однако за стенами скрывается интерьер, который вряд ли порадует потенциального покупателя.

Такое ожидаешь увидеть в постапокалиптических фильмах, но никак не во втором по величине городе Британии. Оценщик недвижимости Нил Хьюм заявил, что человеку, который хоть что-то понимает в бизнесе, не составит труда осознать выгоду этого уникального предложения.

Эта собственность может так и оставаться развалинами, но любой серьёзный инвестор увидит огромный потенциал дома! Нил Хьюм

Просторные комнаты, ванная комната, сад... В этом доме есть буквально всё! Уверен, найдётся множество желающих приобрести его, чтобы потом преобразить до неузнаваемости Нил Хьюм

Средняя цена недвижимости на той же улице, где стоит "дом с привидениями", составляет примерно 200 000 фунтов стерлингов (15,9 млн рублей). Так что приобрести там имущество по цене шоколадки — большая удача. Правда, вложить в дом придётся немалую сумму.

Блогерша сделала ремонт за 5 дней, полностью преобразив заброшенную комнату