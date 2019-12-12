Защитники, оккупанты, интернационалисты. 40 лет вводу войск в Афганистан
Фото © AP Photo / Laurent Rebours
В этот день 40 лет назад Советский Союз решил ввести войска в Афганистан. Решение было принято группой политиков на заседании Политбюро, которое тогда управляло государством.
Наверное, сложно найти более противоречивую войну в новейшей истории России. Афган стал символом позднего СССР. Последние годы существования СССР прошли в тени Афганистана, и даже крушение страны почти совпало с выводом войск. Для одних это был безмерный подвиг солдат и офицеров. Для других — история предательства высшего руководства и разочарования в армии.
Мы вспомнили самые яркие фотографии и коротко расскажем историю — что наша страна забыла в Афганистане.
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