Куда сходить в Москве в праздничные выходные

4 ноября в России отмечается День народного единства. Поэтому первые ноябрьские выходные продлятся три дня. "Лайф" узнал, куда сходить в Москве в праздничные субботу, воскресенье и понедельник.

Для взрослых

Фестиваль архитектуры и дизайна BIF

С 1 по 3 ноября в Трехгорной мануфактуре состоится Best Interior Festival 2018. Для тех, кого интересует оформление пространства, подготовлено несколько разделов: "Видеть", "Слышать", "Чувствовать", "Создавать". В первом можно будет ознакомиться с воплощением в интерьере философских идей. Во втором — узнать о восприятии людьми творческих профессий дизайна пространства. В третьем гости смогут разобраться в тактильных ощущениях при взаимодействии с окружающими предметами. Четвёртый раздел станет площадкой для выступлений архитекторов и дизайнеров, которые смогли в ограниченном пространстве осмыслить понятие "интерьер".

Крафтовое рукоделие

В Центре дизайна Artplay со 2 по 4 ноября пройдёт выставка-ярмарка Craft Master ART. Мастера рукоделия представят предметы интерьера, бижутерию, сувениры и игрушки. Для желающих что-нибудь "натворить" будет работать зона мастер-классов, где можно своими руками создать что-то необычное для дома или своего образа.

"Ночь искусств"

В ночь с 4 на 5 ноября пройдёт традиционная акция "Ночь искусств". Более ста галерей, театров и музеев подготовили специальную программу. Московский планетарий предлагает "Марафон новой музыки и видеоарта". Все желающие смогут посмотреть под DJ-сет на ночную Москву во время экскурсии на Останкинскую телебашню. На Киевском вокзале состоится хоровой перформанс. А в усадьбе Царицыно можно провести всю ночь с Театром Виктюка и экскурсиями по дворцу. Все мероприятия "Ночи искусств" бесплатные. Ознакомиться с полной афишей можно на официальном сайте акции.

Ночь — самое время полюбоваться звёздным небом! С 18:00 до 00:00 в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ можно бесплатно посмотреть экспозицию музея. В ней представлено 120 образцов летательной и космической техники. Кроме того, будет открыта выставка "Павильон "Космос": между небом и землей".

Чтобы посетить центр "Космонавтика и авиация" в "Ночь искусств", необходимо получить бесплатный билет в кассе павильона 4 ноября до 23:00.

Фестиваль нижнего белья

Уютный праздник для милых дам состоится с 3 по 5 ноября в event-холле "Инфопространство". Здесь пройдёт Фестиваль нижнего белья. Более 120 мировых брендов представят свои новые коллекции, которые сразу можно приобрести со скидкой. Здесь же врач-маммолог даст консультацию, сделает УЗИ и обменяет старые бюстгальтеры на подарочные сертификаты партнёров фестиваля.

Для взрослых и детей

Уличный фестиваль "День народного единства"

На площади Революции в Москве пройдут мастер-классы для детей по ткачеству, кружевоплетению и приготовлению ухи и пельменей. Конечно, будет работать ярмарка продуктов российских фермеров.

На Тверской площади дети и взрослые смогут развлечься в старинных играх и забавах: поиграть на трещотках и деревянных ложках. Узнать, как звучит татарский курай, якутский варган и ненецкие гуделки-вывки. Взрослые могут разогреться в танцах разных народов России. Подкрепиться можно пирогами "со всей страны": курниками, эчпочмаками, буркивами.

На площадках у гостей будет возможность попробовать различные блюда — башкирский плов, буузы по-домашнему, кыстыбый, жаркое и сельдь по-кубански, кавказские кебабы, осетинские пироги, саратовский рыбный суп с расстегаем, элеш, эчпочмак и многое другое. Пройдут и кулинарные мастер-классы.

Пироги по рецептам жителей различных регионов испекут в павильоне "Кухня" на Тверской площади. Гости также смогут освоить разнообразные ремёсла.

В переходе от Манежной площади к площади Революции гости будут погружены в иммерсивный спектакль. Купец и его работники "проведут" зрителей по Центральной России, Уралу, Сибири и Русскому Северу. Заглянут на Кавказ, Дальний Восток и в Поволжье. В каждом "районе" зрители узнают о местных песнях, танцах, костюмах и ремёслах.

День народного единства сплачивает в том числе и членов семьи. В саду "Эрмитаж" 4 ноября пройдут мастер-классы и лекции, благодаря которым все желающие смогут изучить своё генеалогическое древо, почувствовать связь поколений и определить своё место в истории России на лекции по изучению родословной. Специалисты помогут гостям сделать оригинальное обрамление семейных фото в скрапбукинге, коллажировании и трафарете.

Сад "Эрмитаж" 4 ноября работает с 14:00 до 16:00. Вход свободный.

Фестиваль "Тыквы и коты"

В "Благосфере" пройдёт семейный фестиваль, посвящённый любви к кошкам, творческому отношению к тыкве, удовольствиям и уюту. Самые юные посетители могут побаловаться аквагримом и поиграть с аниматорами. Гости чуть старше станут участниками мастер-класса "Выжми из тыквы всё" и попробуют сделать из овоща не только кулинарные блюда, но и предметы декора. Здесь можно будет поиграть с котиками из приютов, которых, кстати, организаторы с радостью отдадут в добрые руки.

Детский Хеллоуин

Bar BQ Cafe на выходные превратится в дом с привидениями и прочей нечистью. Юные гости смогут приготовить настоящее ведьмино зелье, пройдут большой лабиринт, вырежут самые оригинальные подсвечники из тыквы. Шеф-повар дополнит атмосферу "жутким" праздничным фуршетом.

Стоимость билетов: детский — 2000 руб., взрослый — 2500 руб. Билеты можно приобрести в любом из ресторанов Bar BQ Сafе или забронировать по тел.: +7 (495) 258-09-95.

День лис

3 ноября "Живой уголок" парка "Сокольники" проведёт День лис. В рамках лекции-беседы зоотехники расскажут гостям о существующих видах этих пушистых зверьков, особенностях их характера и поведения, а также о хитростях содержания в домашних условиях: оказывается, эти животные — прекрасные компаньоны. Все желающие смогут подружиться с лисами "Живого уголка". Счастливые обладатели домашних лис могут привести их на мероприятие с собой, но только в том случае, если питомцы имеют полный пакет ветеринарных документов.

Время для искусств

В рамках всероссийской акции "Ночь искусств" в нескольких учреждениях Москвы пройдут бесплатные вечерние мероприятия для детей. В музее "Садовое кольцо" — серия мастер-классов по живописи, в 21:30 — самокатная экскурсия "Тайны и легенды Сухаревой башни". В Биологическом музее им. К. Тимирязева гости попробуют угадать голоса животных, которые звучат по ночам, а также поучаствуют в научном шоу с хищными растениями "Аттракцион невиданной хищности". Мастерская ёлочных игрушек на ВДНХ подготовила цикл лекций о художественных ремёслах нашей страны и несколько мастер-классов по изготовлению игрушек "Ночной город" и "Герб России и СССР".