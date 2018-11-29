Как пройти в самолёт без очереди на регистрацию

Уже в следующем году может отпасть необходимость стоять в очереди у стоек регистрации. Как сократить время ожидания уже сейчас.

В российских аэропортах уже в следующем году могут отменить посадочные талоны. Как сообщают " Известия ", пройти в самолёт можно будет, просто приложив смартфон. То есть авиакомпания при регистрации пришлёт вам не "талон, который надо распечатать", а уже посадочный. И с мобильного устройства его отсканируют при проходе на посадку. Как заверили СМИ в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково — там уже готовы к этим переменам.

Но это будет в лучшем случае в 2019 году. А пока многие из нас отстаивают гигантские очереди в аэропортах: чтобы пройти регистрацию, чтобы сдать багаж и чтобы тебя пустили в самолёт. Как максимально сократить время ожидания в крупнейших аэропортах страны.

Регистрация

Есть четыре способа. Первый — традиционный. Вы приезжаете в аэропорт, отстаиваете очередь, получаете свой билет, сдаёте багаж и так далее. В московском аэропорту только простоять в очереди на регистрацию вы можете порядка получаса. Хотя в новогодние праздники время увеличивается.

Второй — куда более оперативный. Он возможен практически во всех крупных российских аэропортах. Подходите к стойке регистрации онлайн (это может быть стойка вашей авиакомпании или "киоск", где собрано несколько перевозчиков). Здесь вводите свои данные, номер рейса и — вуаля! — максимум через пару минут у вас напечатан билет.

Третий — регистрация онлайн на сайте авиакомпании. Открывается в большинстве случаев за сутки. Четвёртый — скачиваете приложение своей авиакомпании и таким же образом проходите регистрацию. Распечатать посадочный можно на любом принтере (или дома, или на стойке регистрации, или обратиться к тем, кто работает за информационной стойкой вашей авиакомпании). В российских аэропортах пока не принимают электронные посадочные.

Что делать с багажом

В трёх последних случаях регистрации возникает вопрос: что делать с багажом. В большинстве российских аэропортов есть стойка с надписью "Приём багажа" (drop off). Очередь к ней минимум в два раза меньше, чем на основную регистрацию. Зачастую за такими стойками работают люди, в обязанности которых входит принять у вас багаж и наклеить нужную бирку.

Если же такой стойки нет (что сейчас редкость) — подходите на регистрацию, но уточните, что вы уже зарегистрированы и нужно только сдать багаж. На практике это зачастую работает следующим образом: вас пропускают без очереди.

А как у них?

Возможность предъявить электронный посадочный талон предлагают уже сейчас такие авиакомпании, как Lufthansa, "Аэрофлот", Emirates, а также многие другие.

Как выглядит процедура: вы регистрируетесь онлайн, а на почту приходит не запись о регистрации, а именно посадочный, который печатать вы можете по своему желанию, а не в обязательном порядке.

— Электронный посадочный талон ничем не отличается от обычного посадочного талона и содержит информацию о вашем месте, номере выхода на посадку и номере рейса. Пассажиры бизнес-класса и первого класса могут использовать электронный посадочный талон для доступа в зал ожидания. При отправлении из соответствующих городов электронный посадочный талон будет выслан вам по электронной почте после завершения регистрации через Интернет, вы также сможете просмотреть/распечатать свой талон, — отметили в авиакомпании Emirates.

Как пояснили в "Аэрофлоте", результат регистрации пассажиров этой авиакомпании — отображение на экране мобильного телефона посадочного талона в виде бар-кода в формате 2D.

— Полученное изображение является посадочным талоном, который вам необходимо предъявить на стойке DROP OFF при сдаче багажа в аэропорту, при посадке на борт бортпроводникам при входе в самолёт, — отмечается на сайте авиакомпании.

Представители перевозчиков также отметили, что талон нужно сохранить и иметь возможность его предоставить в любой момент (даже когда у вас не будет доступа в Интернет). К примеру, это может быть скрин, фото, файл в "Загрузках" или его можно загрузить в Passbook или Wallet. Ещё раз: если вы хотите распечатать его — это возможно.

Возможность отправиться в путь по электронному посадочному доступна в таких городах, как Амстердам, Афины, Барселона, Белград, Берлин, Брюссель, Будапешт, Бухарест, Валенсия, Варшава, Венеция, Вашингтон, Вена, Вильнюс, Гамбург, Ганновер, Дрезден, Дюссельдорф, Женева, Ираклион, Копенгаген, Ларнака, Лос-Анджелес, Лондон, Мадрид, Милан, Мюнхен, Ницца, Осло, Окленд, Париж, Прага, Рига, Рим, Салоники, Стокгольм, Франкфурт, Хельсинки, Цюрих, Штутгарт, Дубай, а также во многих других.