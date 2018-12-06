Человек и аэропорт. Лайф выяснил, кого в России принято считать великим

Оглашены результаты конкурса "Великие имена России". Десятки аэропортов по всей стране будут носить имена известных предков. Кого россияне считают достойными того, чтобы ими гордиться и брать с них пример. Результаты получились неожиданными.

Некоторые города голосовали действительно странно. В Магадане, например, проголосовало чуть меньше 40 тысяч — почти половина жителей. Во Владивостоке — 25 тысяч. Это около 4% жителей. Зато Горно-Алтайск повторил судьбу Минеральных Вод и выбился в лидеры — 215 тысяч человек, всё население проголосовало там по 3,5 раза, включая детей и стариков. Хотя, возможно, причина популярности — фигура Николая Рериха, так что налетели поклонники творчества из других регионов.

Возможно, имели место и накрутки. Но даже с ними портрет любимцев страны получился, как нам кажется, наглядный. Мы разбили победителей по родам деятельности. Чтобы было понятнее, кого же почитают в России.

Из неожиданного стало то, что сразу три нефтяника выбились в победители голосования. Странным кажется и то, что некоторые сферы жизни страны вообще никак не отметились в итогах. Например, россиян не впечатлили: образование, сельское хозяйство, медицина, благотворительность, право, религия и спорт. Нет даже ни одного композитора — речь тут не про Егора Летова. Даже Чайковский или Шостакович никак не отмечены — хотя на Западе их знают прекрасно. А аэропорты всё-таки международные.

И среди космонавтов оказался лишь один человек. Как будто недостоин какой-то аэропорт называться именем Гагарина или Леонова. Понятно, что Юрий Гагарин из Смоленской области, а там даже аэропорта нет. Но не так далеко Москва. А аэропорт Жуковский, например, вообще в конкурсе не участвовал. Но это уже размышление постфактум. И на всех аэропортов не напасёшься. Но по результатам можно составить любопытный психологический портрет идеального россиянина.