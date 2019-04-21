Туристы со всего света съезжаются посмотреть на вечнозелёный аэропорт: 10 фото

Аэропорт Джуэл Чанги в Сингапуре открылся 17 апреля после долгой реновации. В честь этого корреспондент портала Insider решил разузнать, вокруг чего столько шума. И судя по фото, которыми он поделился с читателями, это новое туристическое произведение искусства.

Новую версию аэропорта разработал известный израильский дизайнер Моше Сафди.

Сингапур часто называют городом в саду, поэтому архитектор решил использовать это понятие в своей работе.

На преображение комплекса было потрачено 1,25 млрд долларов, и это очень заметно.

Аэропорт располагается на 38 тыс. квадратных метров и состоит из 10 этажей.

В состав комплекса входят не только помещения аэропорта — залы ожидания, вылета и прилёта, кассы и так далее.

Здесь широко представлена также сфера развлечений: есть аттракционы, рестораны, торговый центр, сады и гостиница.

Предполагалось, что Джуэл Чанги выручит туристов, попавших в Сингапур транзитным рейсом.

Когда у гостей страны будет лишь пара часов, чтобы посмотреть достопримечательности, но времени поездить по городу у них не будет.

В аэропорту представлена крупнейшая в стране коллекция растений. Два года заняла подготовка деревьев, кустов и цветов для высадки в грунт.

Джуэл Чанги на протяжении шести лет занимает первое место в списке самых лучших аэропортов, а теперь он наверняка займёт это место навсегда.

Такое бывает лишь раз в жизни: парень оказался единственным пассажиром на рейсе