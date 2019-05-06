В Шереметьево ищут людей с видео, которые пошутили, что самолёт "сел с огоньком"

После трагедии на рейсе Москва — Мурманск в соцсетях расходятся различные видео от очевидцев пожара. Одно из них возникло из ниоткуда и вызвало небывалой силы волну негодования, пишет портал "Брянские новости".

Недавно в соцсетях появилось видео, где якобы сотрудники аэропорта наблюдают за неудачной посадкой горящего самолёта и зло шутят. Один из голосов за кадром, возражая на замечание коллеги, говорит, что "нормально он сел, с огоньком".

— Это он сел так. — Нормально полыхает-то. — Если он так сел, значит, там пострадавшие. — Почему? — А как? — Нормально он сел. С огоньком.

Пресс-служба аэропорта прокомментировала набирающее популярность видео. По её словам, никакого подтверждения тому, что это сотрудники Шереметьево, нет, но людей в любом случае разыскивают, чтобы призвать к ответственности, сообщает АГН "Москва". Ролик вызвал ярость пользователей Сети, и теперь они пишут гневные комментарии.

Ппц ублюдки, люди горят, а они ржут((( Пользователь "Инстаграма"

Уроды, твари. Идиотский смех за кадром! Уволить с позором!!!!! Пользователь "Инстаграма"

Это неадекватные люди, без души и сердца. Когда-нибудь и им предстоит полететь... Пользователь "Инстаграма"

Трагедия в лицах: истории пассажиров, погибших в горящем самолёте в Шереметьево