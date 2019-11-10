Туристка нашла способ, как не платить за перевес багажа, даже когда лишние 2 кг

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Фото © Facebook / Gel Rodriguez

Девушке из Филиппин чуть не пришлось выкидывать свои вещи — в вопросе перевеса ручной клади сотрудники аэропорта были непреклонны. Но девушка вышла из ситуации победительницей, а её лайфхак точно нужно знать пассажирам лоукостеров.

Джель Родригес, собираясь в путешествие, не особо думала о весе багажа. А очень зря, ведь когда она приехала в аэропорт, оказалось, что её девятикилограммовый чемодан в ручную кладь брать нельзя, максимум — только семь. Выкидывать девушка ничего не хотела, и вместо этого два килограмма лишней одежды она надела на себя.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/gel.rodriguez.16/photos?lst=100003686274487%3A100002035208664%3A1571302155" target="_blank">Gel Rodriguez</a></p>

Сотрудники аэропорта на стойке регистрации: В ручной клади разрешено до семи килограммов.

Я: БЕЗ ПРОБЛЕМ!

Джель Родригес

Джель пошла на такие меры просто потому, что не хотела платить за перевес, ведь лишнего было очень мало, рассказала девушка Vice. Однако она не советует использовать такой метод — даже просто дойти до самолёта было очень жарко.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/gel.rodriguez.16/photos?lst=100003686274487%3A100002035208664%3A1571302155" target="_blank">Gel Rodriguez</a></p>

Родригес рассказала историю на своей странице в "Фейсбуке". Пост быстро стал вирусным: им поделились больше 20 тысяч раз, а оценили — порядка 30 тысяч.

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