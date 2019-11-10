Туристка нашла способ, как не платить за перевес багажа, даже когда лишние 2 кг

Девушке из Филиппин чуть не пришлось выкидывать свои вещи — в вопросе перевеса ручной клади сотрудники аэропорта были непреклонны. Но девушка вышла из ситуации победительницей, а её лайфхак точно нужно знать пассажирам лоукостеров.

Джель Родригес, собираясь в путешествие, не особо думала о весе багажа. А очень зря, ведь когда она приехала в аэропорт, оказалось, что её девятикилограммовый чемодан в ручную кладь брать нельзя, максимум — только семь. Выкидывать девушка ничего не хотела, и вместо этого два килограмма лишней одежды она надела на себя.

Сотрудники аэропорта на стойке регистрации: В ручной клади разрешено до семи килограммов. Я: БЕЗ ПРОБЛЕМ! Джель Родригес

Джель пошла на такие меры просто потому, что не хотела платить за перевес, ведь лишнего было очень мало, рассказала девушка Vice . Однако она не советует использовать такой метод — даже просто дойти до самолёта было очень жарко.

Родригес рассказала историю на своей странице в "Фейсбуке". Пост быстро стал вирусным: им поделились больше 20 тысяч раз, а оценили — порядка 30 тысяч.

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