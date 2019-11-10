Туристка нашла способ, как не платить за перевес багажа, даже когда лишние 2 кг

Джель Родригес, собираясь в путешествие, не особо думала о весе багажа. А очень зря, ведь когда она приехала в аэропорт, оказалось, что её девятикилограммовый чемодан в ручную кладь брать нельзя, максимум — только семь. Выкидывать девушка ничего не хотела, и вместо этого два килограмма лишней одежды она надела на себя.
Сотрудники аэропорта на стойке регистрации: В ручной клади разрешено до семи килограммов.
Я: БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Джель Родригес
Джель пошла на такие меры просто потому, что не хотела платить за перевес, ведь лишнего было очень мало, рассказала девушка . Однако она не советует использовать такой метод — даже просто дойти до самолёта было очень жарко.
Родригес рассказала историю на своей странице в "Фейсбуке". Пост быстро стал вирусным: им поделились больше 20 тысяч раз, а оценили — порядка 30 тысяч.
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