Аэропорты и авиакомпании объяснили задержки рейсов

Более 300 рейсов вышли из графика полётов в столичных аэропортах из-за снегопада в понедельник. Как пояснили представители аэропорта Домодедово, в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, а задержки рейсов занимают не более 30 минут.

— Есть задержки рейсов, которые носят технический характер и занимают от 20 до 25 минут. Они происходят, так как для нас в приоритете обеспечить безопасность выполнения полёта даже в условиях снегопада. Поэтому наземные службы проводят две ключевые процедуры: противообледенительную обработку каждого воздушного судна перед вылетом и расчистку полос, рулёжных дорожек, перронов, включая их обработку двумя видами реагентов. Сбоев в работе обслуживания аэропорта нет, — заявили в пресс-службе.

Представители Шереметьево сообщили, что все задержки рейсов связаны с мерами безопасности.

— В связи со сложными погодными условиями в Международном аэропорту Шереметьево 4 декабря возможны ограничения пропускной способности по количеству обеспечения взлётно-посадочных операций. Возможны задержки рейсов на вылет и прилёт, что связано с очисткой взлётно-посадочных полос и проведением ряда мероприятий в целях безопасности полётов и пассажиров, —заявили в Шереметьево.

В свою очередь, пресс-секретарь Аэрофлота Максим Фетисов сообщил, что все задержки рейсов были обусловлены введённой процедурой ожидания разрешения на запуск двигателей, которая полностью зависит от наземных служб аэропортов.

— 1 и 2 декабря всего свыше двух часов с пассажирами на борту по вылету было задержано примерно около 40 рейсов. Воздушные суда были готовы к полёту, экипированы, заправлены, на них был загружен багаж и бортовое питание, на воздушных судах находились экипажи. Все операции по подготовке воздушных судов к вылету были завершены. Длительность задержек обусловлена введённой процедурой ожидания разрешения на запуск двигателей. Поэтому КВС постоянно находились в ожидании от Шереметьево разрешения на буксировку со стоянки, запуск двигателей, руление. Аэропорт, в свою очередь, зависел от загруженности воздушного движения и разрешений от госпредприятия "Госкорпорация по ОрВД", которая не давала аэропорту точное время отмены ограничений по взлёт-посадкам, — объяснил Максим Фетисов.