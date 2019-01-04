7 фотодоказательств того, что старики ещё помнят, как отжигать

"Мой дедушка только что сказал мне, что каждый день у них с кошкой "коктейльная вечеринка", где они пропускают по стаканчику молока".
Этого дедушку затащили на вечер рисования с вином, и будьте уверены, он там больше не появится...
—"С рождеством, бабуля. Спасибо тебе за подарок! Люблю тебя"
— Седерррдддггфф
... 0:1 в пользу технологий.
"Моя бабушка в Мексике глушит шоты с незнакомыми девушками на пляже и постит фотографии, будто они лучшие друзья".
"Моя бабушка выпила пива вверх ногами на выпускном моего брата".
"Моя тётя родила этим утром, и дедушка был ну очень рад".
Что-то пошло не по плану...
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