7 фотодоказательств того, что старики ещё помнят, как отжигать

Чтобы мы делали без дедушек и бабушек? Они всегда рядом, и что бы ни произошло, первое, что они спросят у внука, хорошо ли он поел. Впрочем, они не такие старомодные, как кажутся на первый взгляд. А порой даже могут дать фору молодёжи.

"Мой дедушка только что сказал мне, что каждый день у них с кошкой "коктейльная вечеринка", где они пропускают по стаканчику молока".

Этого дедушку затащили на вечер рисования с вином, и будьте уверены, он там больше не появится...

—"С рождеством, бабуля. Спасибо тебе за подарок! Люблю тебя"

— Седерррдддггфф

... 0:1 в пользу технологий.

"Моя бабушка в Мексике глушит шоты с незнакомыми девушками на пляже и постит фотографии, будто они лучшие друзья".

"Моя бабушка выпила пива вверх ногами на выпускном моего брата".

"Моя тётя родила этим утром, и дедушка был ну очень рад".

Что-то пошло не по плану...