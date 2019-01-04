7 фотодоказательств того, что старики ещё помнят, как отжигать

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7 фотодоказательств того, что старики ещё помнят, как отжигать

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Чтобы мы делали без дедушек и бабушек? Они всегда рядом, и что бы ни произошло, первое, что они спросят у внука, хорошо ли он поел. Впрочем, они не такие старомодные, как кажутся на первый взгляд. А порой даже могут дать фору молодёжи.

"Мой дедушка только что сказал мне, что каждый день у них с кошкой "коктейльная вечеринка", где они пропускают по стаканчику молока".

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/MadeMeSmile/comments/7mwyy9/kitty_cocktail_hour/" target="_blank">Reddit</a></p>

Этого дедушку затащили на вечер рисования с вином, и будьте уверены, он там больше не появится...

<p>Фото © <a href="https://imgur.com/IB6E1jx" target="_blank">Imgur / </a><a href="https://imgur.com/IB6E1jx" target="_blank">thewolfofacorns</a></p>

—"С рождеством, бабуля. Спасибо тебе за подарок! Люблю тебя"

— Седерррдддггфф

... 0:1 в пользу технологий.

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/excgarated/comments/6e5ahp/sederrrdddggff_xpost_roldpeopletwitter/" target="_blank">Reddit / InterdimensionalMan</a></p>

"Моя бабушка в Мексике глушит шоты с незнакомыми девушками на пляже и постит фотографии, будто они лучшие друзья".

<p>Фото © <a href="https://twitter.com/paytongrett/status/839930016922157056/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fcassiesmyth%2Fgrandparents-who-are-too-funny-for-their-own-good" target="_blank">Twitter / @paytongrett</a></p>

"Моя бабушка выпила пива вверх ногами на выпускном моего брата".

<p>Фото © <a href="https://twitter.com/MaddieRae5/status/871491804536881152" target="_blank">Twitter / @MaddieRae5</a></p>

"Моя тётя родила этим утром, и дедушка был ну очень рад".

<p>Фото © <a href="https://twitter.com/_meezy_/status/877287219425415169?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fcassiesmyth%2Fgrandparents-who-are-too-funny-for-their-own-good" target="_blank">Twitter / @_meezy_</a></p>

Что-то пошло не по плану...

<p>Фото © <a href="https://imgur.com/feVzbM2" target="_blank">Imgur</a></p>

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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