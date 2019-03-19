Полиция согласилась арестовать 104-летнюю бабушку по её собственной просьбе

О чём можно мечтать в преклонном возрасте? Например, побывать в далёких странах, до которых так и не удалось добраться. Или наконец завести маленькую собачку. Но эта старушка из Бристоля, Англия, хранила довольно необычную мечту.

104-летняя Энн Брокенброу коротает старость в доме престарелых. Персонал описывает её как упрямую, но веселую и дружелюбную бабушку. В рамках благотворительного проекта она написала записку со своим заветным желанием. Эти письма потом размещались в сети магазинов одной из местных компаний. Их читали посетители и по возможности помогали исполнить.

И письмо Энн, страдающей деменцией, вызвало немалое удивление. Пожилая женщина рассказала, что всю жизнь была законопослушной гражданкой и её никогда не задерживала полиция. Но ей очень хотелось бы испытать подобный опыт, пишет Daily Mail.

Моя мечта — быть арестованной. Мне 104 года, и я никогда не была по ту сторону закона Энн Брокенброу

Местные полицейские согласились исполнить мечту старушки. Вскоре правоохранители проведут имитацию ареста, чтобы порадовать экстравагантную бабушку. Среди желаний других жителей дома престарелых катание на "роллс-ройсе", посещение мотоциклетного клуба и обнимашки с пуделем.