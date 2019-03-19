Полиция согласилась арестовать 104-летнюю бабушку по её собственной просьбе

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Полиция согласилась арестовать 104-летнюю бабушку по её собственной просьбе

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Фото: SWNS

О чём можно мечтать в преклонном возрасте? Например, побывать в далёких странах, до которых так и не удалось добраться. Или наконец завести маленькую собачку. Но эта старушка из Бристоля, Англия, хранила довольно необычную мечту.

104-летняя Энн Брокенброу коротает старость в доме престарелых. Персонал описывает её как упрямую, но веселую и дружелюбную бабушку. В рамках благотворительного проекта она написала записку со своим заветным желанием. Эти письма потом размещались в сети магазинов одной из местных компаний. Их читали посетители и по возможности помогали исполнить.

<p>Фото: <strong>SWNS</strong></p>

И письмо Энн, страдающей деменцией, вызвало немалое удивление. Пожилая женщина рассказала, что всю жизнь была законопослушной гражданкой и её никогда не задерживала полиция. Но ей очень хотелось бы испытать подобный опыт, пишет Daily Mail.

Моя мечта — быть арестованной. Мне 104 года, и я никогда не была по ту сторону закона

Энн Брокенброу

<p>Фото: <strong>SWNS</strong></p>

Местные полицейские согласились исполнить мечту старушки. Вскоре правоохранители проведут имитацию ареста, чтобы порадовать экстравагантную бабушку. Среди желаний других жителей дома престарелых катание на "роллс-ройсе", посещение мотоциклетного клуба и обнимашки с пуделем.

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