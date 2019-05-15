Самая сексуальная бабушка в мире удивила фанатов, разменяв пятый десяток

Теперь уже 40-летняя Элис Васкес из Калифорнии, США, давно поражает простых прохожих и пользователей Сети своей красотой и сексуальностью. А её очередное напоминание о возрасте лишь снова удивило фанатов: Элис выглядит лет на двадцать и ни на день старше, пишет Lad Bible.

40-летняя бабушка, счастливо воспитывающая трёх внуков, решила отметить свой юбилей с размахом. Элис родила своего первого ребёнка в 16 лет, поэтому всю молодость она провела, воспитывая малышку и пытаясь выжить. Теперь её дети хорошо устроились и у женщины появилось время на себя. Поэтому, конечно же, Элис направилась праздновать в Лас-Вегас.

Там она повеселилась на вечеринке у бассейна, прошлась по известным ночным клубам и даже заглянула в популярный стриптиз-клуб, чтобы, по её словам, поддержать мам-одиночек, вынужденных таким образом зарабатывать на жизнь. В этом гулянии Элис составила компанию её дочь Кайла, пока со внуками сидел сын Элис.

Да, я не выгляжу как типичная бабушка. Но женщины с возрастом не должны уходить в тень и прятать своё тело, будто с ним что-то не так Элис Васкес

Элис поделилась, что многие молодые парни предлагают ей встречаться или просто весело провести время, думая, что она им ровесница. И как же они удивляются, когда узнают её реальный возраст. Да, Элис потратила 60 тысяч долларов на пластику, чтобы поддерживать свой внешний вид, но все операции упали на благодатную почву.

Бесконечно можно смотреть на три вещи: воду, огонь и косплей этой москвички