Самая сексуальная бабушка в мире удивила фанатов, разменяв пятый десяток

Читайте также

Самая сексуальная бабушка в мире удивила фанатов, разменяв пятый десяток

27764

Фото: © Instagram/sweetalice101

Теперь уже 40-летняя Элис Васкес из Калифорнии, США, давно поражает простых прохожих и пользователей Сети своей красотой и сексуальностью. А её очередное напоминание о возрасте лишь снова удивило фанатов: Элис выглядит лет на двадцать и ни на день старше, пишет Lad Bible.

40-летняя бабушка, счастливо воспитывающая трёх внуков, решила отметить свой юбилей с размахом. Элис родила своего первого ребёнка в 16 лет, поэтому всю молодость она провела, воспитывая малышку и пытаясь выжить. Теперь её дети хорошо устроились и у женщины появилось время на себя. Поэтому, конечно же, Элис направилась праздновать в Лас-Вегас.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sweetalice101/" target="_blank"><strong>sweetalice101</strong></a></p>

Там она повеселилась на вечеринке у бассейна, прошлась по известным ночным клубам и даже заглянула в популярный стриптиз-клуб, чтобы, по её словам, поддержать мам-одиночек, вынужденных таким образом зарабатывать на жизнь. В этом гулянии Элис составила компанию её дочь Кайла, пока со внуками сидел сын Элис.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sweetalice101/" target="_blank"><strong>sweetalice101</strong></a></p>

Да, я не выгляжу как типичная бабушка. Но женщины с возрастом не должны уходить в тень и прятать своё тело, будто с ним что-то не так

Элис Васкес

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sweetalice101/" target="_blank"><strong>sweetalice101</strong></a></p>

Элис поделилась, что многие молодые парни предлагают ей встречаться или просто весело провести время, думая, что она им ровесница. И как же они удивляются, когда узнают её реальный возраст. Да, Элис потратила 60 тысяч долларов на пластику, чтобы поддерживать свой внешний вид, но все операции упали на благодатную почву.

Бесконечно можно смотреть на три вещи: воду, огонь и косплей этой москвички

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×