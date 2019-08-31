Бабушка шокирует своим возрастом, тренируясь 5 раз в неделю ради красивого тела

Бабушка-фитоняшка признаётся, что ходит на свидания с парнями на десятилетия моложе её.

63-летняя Лесли Максвелл из Мельбурна — настоящий фитнес-гуру. Это буквально стало её работой. Благодаря изнурительному режиму, включающему тренировки пять раз в неделю, она стала счастливой обладательницей идеального тела.

Её карьера бодибилдера началась, когда Лесли было 48. Она случайно увидела ролик по телевизору, в котором рекламировались бикини. Конечно, бельё демонстрировали модели в идеальной физической форме. Сейчас, когда её телу может позавидовать каждая девушка, она сама рассказывает, как добиться такой фигуры.

Во-первых, позаботьтесь о себе и своём теле. Выбирайте только богатую питательными веществами еду. И никакого фастфуда Лесли Максвелл

Сейчас фитнес-гуру рассказывает своим ученикам, что чувствует себя лучше, чем когда-либо. Во многом благодаря тому, что теперь она пользуется интересом у мужчин намного моложе её.

Моя мама говорила мне, что мальчики не любят девочек с мышцами, но я знаю — очень даже любят! Лесли Максвелл

У Лесли три внука, но типичной бабушкой её не назовёшь. Своим примером она уже настраивает наследников на здоровый образ жизни и регулярные физические нагрузки. По её мнению, это отличный способ стать лучшей версией себя.

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