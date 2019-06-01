20 фото байкальского льда, которые заставят вас скучать по зиме

Фотограф Томас Возняк специализируется на снимках дикой природы. В поисках натуры он часто путешествует по миру. В марте 2019 года Возняк побывал в Сибири. Он провёл две недели на озере Байкал, где открыл для себя новый источник вдохновения.

На самом деле ледяной дождь выглядит так

Каждый год природа оставляет здесь уникальные следы. И каждый год они разные Томас Возняк

Автограф зимы

Морозные хитросплетения

Застывшие пузырьки воздуха

На Байкале отчётливо понимаешь, как непредсказуема может быть природа Томас Возняк

В период ледостава (с января по май) Байкал почти целиком покрыт льдом

Байкальский лёд настолько прозрачен, что сквозь него проникают солнечные лучи

В результате в воде даже в холодное время года продолжает бурно развиваться планктон

Здесь я открыл для себя удивительный мир замёрзшей воды Томас Возняк

Учёные выделяют несколько видов льда, характерных только для Байкала

Среди них — "сокуй", "колобовник" и "осенец"

Ледовый покров озера регулярно исследуют специалисты

Всё многообразие льда, которое я увидел, трудно описать словами Томас Возняк

Зимой по берегам Байкала образуются ледяные гроты и набрызги

Здесь действительно есть что поснимать

Настоящий рай для фотографа

Только взгляните на эту красоту

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