20 фото байкальского льда, которые заставят вас скучать по зиме

Читайте также

20 фото байкальского льда, которые заставят вас скучать по зиме

224

Фотограф Томас Возняк специализируется на снимках дикой природы. В поисках натуры он часто путешествует по миру. В марте 2019 года Возняк побывал в Сибири. Он провёл две недели на озере Байкал, где открыл для себя новый источник вдохновения.

На самом деле ледяной дождь выглядит так

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/tomasz.wozniak.fotografia/" target="_blank">Instagram/tomasz.wozniak.fotografia</a></p>

Каждый год природа оставляет здесь уникальные следы. И каждый год они разные

Томас Возняк

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/tomasz.wozniak.fotografia/" target="_blank">Instagram/tomasz.wozniak.fotografia</a></p>

Автограф зимы

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tomasz.wozniak.fotografia/" target="_blank">Instagram/tomasz.wozniak.fotografia</a></p>

Морозные хитросплетения

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/tomasz.wozniak.fotografia/" target="_blank">Instagram/tomasz.wozniak.fotografia</a></p>

Застывшие пузырьки воздуха

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/tomasz.wozniak.fotografia/" target="_blank">Instagram/tomasz.wozniak.fotografia</a></p>

На Байкале отчётливо понимаешь, как непредсказуема может быть природа

Томас Возняк

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/tomasz.wozniak.fotografia/" target="_blank">Instagram/tomasz.wozniak.fotografia</a></p>

В период ледостава (с января по май) Байкал почти целиком покрыт льдом

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/tomasz.wozniak.fotografia/" target="_blank">Instagram/tomasz.wozniak.fotografia</a></p>

Байкальский лёд настолько прозрачен, что сквозь него проникают солнечные лучи

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/tomasz.wozniak.fotografia/" target="_blank">Instagram/tomasz.wozniak.fotografia</a></p>

В результате в воде даже в холодное время года продолжает бурно развиваться планктон

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/tomasz.wozniak.fotografia/" target="_blank">Instagram/tomasz.wozniak.fotografia</a></p>

Здесь я открыл для себя удивительный мир замёрзшей воды

Томас Возняк

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/tomasz.wozniak.fotografia/" target="_blank">Instagram/tomasz.wozniak.fotografia</a></p>

Учёные выделяют несколько видов льда, характерных только для Байкала

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/tomasz.wozniak.fotografia/" target="_blank">Instagram/tomasz.wozniak.fotografia</a></p>

Среди них — "сокуй", "колобовник" и "осенец"

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/tomasz.wozniak.fotografia/" target="_blank">Instagram/tomasz.wozniak.fotografia</a></p>

Ледовый покров озера регулярно исследуют специалисты

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/tomasz.wozniak.fotografia/" target="_blank">Instagram/tomasz.wozniak.fotografia</a></p>

Всё многообразие льда, которое я увидел, трудно описать словами

Томас Возняк

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/tomasz.wozniak.fotografia/" target="_blank">Instagram/tomasz.wozniak.fotografia</a></p>

Зимой по берегам Байкала образуются ледяные гроты и набрызги

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/tomasz.wozniak.fotografia/" target="_blank">Instagram/tomasz.wozniak.fotografia</a></p>

Здесь действительно есть что поснимать

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/tomasz.wozniak.fotografia/" target="_blank">Instagram/tomasz.wozniak.fotografia</a></p>

Настоящий рай для фотографа

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/tomasz.wozniak.fotografia/" target="_blank">Instagram/tomasz.wozniak.fotografia</a></p>

Только взгляните на эту красоту

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/tomasz.wozniak.fotografia/" target="_blank">Instagram/tomasz.wozniak.fotografia</a></p>

Рука сама тянется к камере

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/tomasz.wozniak.fotografia/" target="_blank">Instagram/tomasz.wozniak.fotografia</a></p>

Ещё не соскучились по зиме?

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/tomasz.wozniak.fotografia/" target="_blank">Instagram/tomasz.wozniak.fotografia</a></p>

12 фото редких животных-убийц, поражающих своей смертоносной красотой

Автор:
СХ
Семен Хафизов
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×