20 фото байкальского льда, которые заставят вас скучать по зиме

На самом деле ледяной дождь выглядит так
Каждый год природа оставляет здесь уникальные следы. И каждый год они разные
Томас Возняк
Автограф зимы
Морозные хитросплетения
Застывшие пузырьки воздуха
На Байкале отчётливо понимаешь, как непредсказуема может быть природа
Томас Возняк
В период ледостава (с января по май) Байкал почти целиком покрыт льдом
Байкальский лёд настолько прозрачен, что сквозь него проникают солнечные лучи
В результате в воде даже в холодное время года продолжает бурно развиваться планктон
Здесь я открыл для себя удивительный мир замёрзшей воды
Томас Возняк
Учёные выделяют несколько видов льда, характерных только для Байкала
Среди них — "сокуй", "колобовник" и "осенец"
Ледовый покров озера регулярно исследуют специалисты
Всё многообразие льда, которое я увидел, трудно описать словами
Томас Возняк
Зимой по берегам Байкала образуются ледяные гроты и набрызги
Здесь действительно есть что поснимать
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