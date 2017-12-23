— Да ладно! — старший врач с недоверием придирчиво расшифровывал переданную фельдшером по "Вайберу" фотографию кардиограммы. — 19 лет? Женщина? Да ладно! — произнёс он ещё раз в телефонную трубку.

— Ну а что, я тебе врать буду?

На кардиограмме красовался обширный инфаркт миокарда.

— И что? На фоне всеобщего благополучия? Никаких врождённых аномалий? Заболеваний хронических нет?

— Всё чисто. Из института с занятий пришла, за грудь схватилась. Мама в скорую звонить. Да я сам обалдел! Лечу.

— Обезболил?

— На всю катушку. Такое ощущение, что, кроме обезболивающего, ни один препарат с ней не работает. Нестабильная девушка.

— Хорошо. Ты один на бригаде? Тогда сам не вези. Не геройствуй. БИТов (бригаду интенсивной терапии. — Прим. автора) на себя дёрни, — старший врач сделал пометку в своём блокноте, намереваясь в дальнейшем отследить судьбу больной.

— Уже. Должны вот-вот подъехать.

***

— А вызов на что был? — врач БИТ-бригады изумлённо глядел на плёнку.

— Как обычно, на боли в сердце, 19 лет, женщина. Меня и послали. Думали, опять нервная барышня с бойфрендом поругалась. А тут на тебе.

— Ясно, — врач обернулся к маме больной. — Сейчас тромболизис (растворение тромба. — Прим. автора) проведём, если вы и ваша дочь согласны.

Мама и дочь согласие подтвердили.

***

— Да что ж за хрень такая?

Проведённый тромболизис эффекта не дал. Состояние больной ухудшалось.

— Грузим. Место в больнице в дороге запросим.

Реанимационная машина в течение десяти минут ехала только по встречке, объезжая заторы на шоссе и пугая цветомузыкой всех, кто попадался ей на пути. Водитель насвистывал вальс-бостон, иногда снижая скорость до ста, чтобы вписаться в поворот.

***

— И последний на сегодня случай. Случай действительно интересный. Можно сказать, штучный, — пятиминутка подходила к концу, когда старший врач взял слово. — Девушка 19 лет. Анамнез не отягощён. Острый инфаркт миокарда. Три дня назад. Выезжал… Потом БИТы. Доставлена в сосудистый центр после неуспешного тромболизиса на догоспитальном этапе.

Врач рассказал, что в стационаре сделали механическую экстракцию (удаление) тромба.

— Полностью восстановлен кровоток коронарной артерии, — продолжал он. — Состояние больной моментально улучшилось. Все сработали чётко, слаженно, быстро. И мы, и кардиоцентр. Ребятам, соответственно, спасибо. Девушка жива, но… — врач сделал паузу и вопросительно поглядел на собравшихся. — Кто сделает предположение, откуда взялся тромб в столь юном возрасте, да ещё и у женщины?

— Не тяните, доктор, — заинтересованно произнёс врач БИТов. — После сегодняшних суток думать уже нечем. Выкладывайте.

— Ну хорошо, — старший врач грустно вздохнул. — Тромбом оказался метастаз злокачественного новообразования. Гистология подтвердила низкодифференцированный рак. Но определить, где находится непосредственно сама опухоль, пока не удалось.

Всем спасибо. Новой смене удачного дежурства.

***

—Ты за рулём? — врач БИТов ждал фельдшера на улице. Фельдшер утвердительно кивнул головой. — Бросай свой руль. Пойдём по пивку. Вдруг завтра уже не сможем? Пошли! Сейчас ещё мужики мои подтянутся.

Из подъезда станции уже выходили водитель и фельдшер реанимационной бригады.

— Оптимист, однако, — фельдшер забросил сумку в свою машину и кликнул сигнализацией. — Пошли. Будем жить сегодня.