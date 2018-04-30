"Я руки не мою, а то умру ещё". Фельдшер — о том, как лечить глупых пациентов
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
— Бахилы…
— …не надену, — фельдшер сразу пресёк все попытки нарушения техники безопасности.
— Ну… проходите так, — морщась от боли, шестидесятилетняя женщина обескуражено указала комнату, в которой горел свет.
— Что случилось?
— Да я не знаю… — женщина замялась.
— Тогда по какому случаю вызов скорой?
— Бок у меня болит. Часа три уже болит.
— Ну вот. А вы говорите "не знаю". Хронические заболевания есть?
— Да вроде нет.
— Ложитесь. Будем живот смотреть.
Женщина легла на кушетку.
— Здесь болит? А здесь? А вот так? — фельдшер аккуратно постучал пальцами по нижнему ребру справа.
Женщина дёрнулась, как от тока.
— Понятно. Раньше было такое?
— Да. У меня же камни в желчном.
— Я только что спрашивал о хронических заболеваниях. Выясняется, что одно мы уже отыскали. Может, ещё припомните? — фельдшер измерил давление. — Сто пятьдесят на девяносто. Какое для вас привычное давление?
— Я лекарства от давления пью.
— Вопрос понятен? — фельдшер накидывал электроды кардиографа. — Какое давление для вас привычное?
— Да у меня нет привычного. Оно всегда прыгает. Но я лекарства пью. Вы мне укол сделаете?
— Сделаю. И в больницу поедем. Холецистит у вас разыгрался.
— Я в больницу не поеду. Вы мне только укол сделайте.
— А почему?
— У меня в больнице мама умерла три года назад. Я с тех пор больницы не люблю.
— От чего мама-то умерла? — фельдшер смотал провода и убрал их в сумку кардиографа.
— Да кто ж мне скажет, от чего? Разве от вас чего добьёшься? Да и как её лечили? Кому нужна девяностолетняя женщина? Привезли, положили в реанимацию, а через два часа она умерла.
— И не болела ничем?
— Ну как не болела? Целый букет болячек. Последние пять лет вообще с кровати не вставала.
— Понятно. В больницу едем?
— Я уже вам сказала: не поеду. Укол сделайте.
— Как хотите, — фельдшер полез в ящик за стерильными перчатками.
— А что? Руки мыть не будете? Сначала берётесь за что попало, а потом грязными руками будете укол ставить?
— Я не мою рук, — фельдшер, ухмыляясь в душе, состроил скорбную рожу. — Боюсь. У меня тётя три года назад вот так руки помыла в ванной и всё. Инсульт. Так и померла. Я с тех пор рук не мою.
Изумлённая таким заявлением, больная забыла, что две минуты назад её мучили нестерпимые боли в правом подреберье.
— Вы серьёзно? Или издеваетесь?
— Это вы издеваетесь. Над собой в первую очередь. Если фельдшер сказал в больницу, значит в больницу, — фельдшер надел перчатки и набрал в шприц лекарство. — Поворачивайтесь.
— В попу?
— В мышцу.
— А это как?
— Ложитесь на живот, освобождайте пятую точку. Остальное сами поймёте.
"И почему они всё время ложатся на живот, когда просишь лечь на спину?" — подумал фельдшер и ещё пару раз скорректировал положение больной, пока она не сообразила, что от неё хотят.
***
— В больничку отказалась. Сказала, если что, ещё вызовет сколько надо.
— Уже не вызовет, — коллега хлопнул другана по плечу. — Так заболело к утру, что даже не пререкалась. Собрала в сумку и поехала как миленькая. Лично хирургу сдал.
— Да что ты? И больницы не испугалась? — фельдшер посмотрел на свои руки. — Тогда пойду и я руки помою.
Видя непонимающий взгляд коллеги, рассмеялся.
— Ругалась она, что сначала руками за что попало берёмся, а потом этими же руками уколы делаем.
— Я даже боюсь представить, в чём у тебя руки были, раз она так напряглась — друг засмеялся в ответ.
— Да вот те крест, — фельдшер шутливо перекрестился. — Кроме её живота, больше ничего криминального пальцем не тронул.
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