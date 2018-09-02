"Ты кольцо украла". Фельдшер — о том, как врачей обвиняют в воровстве

— Я ничего не брала, — девушка всхлипывала от несправедливости. — Я вообще её не помню, эту больную.

— Кончай реветь и расскажи, что случилось, — врач сел рядом с фельдшером, щуплой девочкой, ещё год назад пришедшей работать сразу после окончания училища.

Работала хорошо. Вместо положенного года уже через месяца полтора её начали ставить на бригаду одну. Даже в ночь. Начальство требовало оперативности и количества, но людей не хватало.

— Я не реву, — девушка утёрла слёзы. — Я возмущаюсь.

— Я так и понял. Давай, рассказывай.

— Меня сегодня заведующий вызвал. Попросил написать объяснительную за вызов.

— Бывает. Сама знаешь, сколько сейчас писанины всякой. Только успевай сочинять эти объяснительные.

— Да нет. Вы не дослушали, — девушка укоризненно покачала головой. — Этот вызов в феврале был.

— Что за фигня? Август на дворе. И что там?

— Там какая-то бабка была. Я даже вспомнить не могу, как она выглядит. Вчера позвонили её родственники в центр и пожаловались, что я у бабки из квартиры, когда на вызове была, украла золотое кольцо. С камнем каким-то. Главный врач приказал заведующему разобраться и кольцо вернуть. А я ничего не брала, — глаза девушки вновь стали наполняться слезами.

— Написала объяснительную?

— Нет ещё. Я даже не знаю, что писать.

— Вот и правильно. И вообще не пиши.

— Как это… вообще..? — слёзы сменились удивлением. — Заведующий сказал…

— Мало ли, что он сказал. Если у кого чего украли, то не ему решать. Для этого специальные службы есть. Иди к заведующему и скажи, что ничего писать не будешь. Если есть какие-то подозрения, то пусть родственники пишут заявление в милицию. Нам тоже как-то главный звонил. Сказал, что обращалась больная, у которой мы были. Просила передать, что очень довольна, как её полечили, и добавила, что она нас уже поблагодарила лично, но хочет, чтобы и начальство тоже знало, какие хорошие врачи у них работают.

— А это здесь каким боком? — девушка заинтересовано посмотрела на доктора.

— Каким боком? Таким, что главный слово "поблагодарила" по-своему понял. Решил, что нас деньгами одарили. Потому и позвонил. Дескать, ребята, деньги больной верните — и я вас наказывать не буду.

— И что?

— И послали мы его, — врач засмеялся, передавая девушке своё веселье.

Та тоже улыбнулась, но, вспомнив о предстоящем разговоре с заведующим, опять поникла. Видя в глазах девушки испуг, врач поднялся.

— Не кисни. Иди и ничего не бойся. Ну, хочешь, я с тобой пойду?

— Нет, нет. Что вы! Я сама… — девушка тоже поднялась из-за стола и направилась к кабинету начальства.

— И телефончик этих тварей мне спиши с карты.

Девушка обернулась на голос и согласно кивнула.

— И адресок заодно.

***

— …Если у вас что-то пропало, вы должны звонить в милицию, а не кому-то ещё, — врач еле сдерживал эмоции, но говорил ровно. — И вообще, с какой стати вы обвинили моего фельдшера в воровстве?

— Не надо повышать на меня голос! — стоящая перед ним женщина тоже негодовала. — Я сама буду решать, кому и куда звонить. А насчёт воровства, так что я ещё должна была подумать? У мамы, кроме скорой, в доме вообще никого не бывает. Кстати, кольцо мы уже нашли. Так что к вашей девушке у нас претензий больше нет, — женщина попыталась закрыть дверь квартиры.

— Значит, говорите, нет больше претензий? — врач придержал закрывающуюся дверь ногой. — Ну, спасибо. Облагодетельствовали. А позвонить? Извиниться? Хотя бы извиниться?

— А с какой стати я должна кому-то звонить и извиняться? — искреннее удивление сквозило в голосе женщины. — Кто она такая, чтобы я перед ней извинялась?

***

— Извиниться? — главврач был искренне удивлён неожиданному звонку. — С какой стати? Разобрались — и всё. Работаем дальше.

***

— Такая же тварь… — врач сунул в карман мобильник и, подумав, направился к магазину. Себе домой он купил четвертинку коньяка, а девушке-фельдшеру на смену — большой тульский пряник со смешным медведем, нарисованным на пряничной поверхности белой карамелью.