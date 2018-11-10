Фельдшер — о том, как вызывают скорую для измерения давления

— Доброе утро, — участковый врач поздоровался, входя в квартиру. Он снял пальто, под которым оказался белоснежный халат, и надел на блещущие чистотой туфли принесённые с собой бахилы.

— Проходите, — удовлетворённая увиденным семидесятилетняя женщина посторонилась, пропуская врача из коридора в комнату.

Она прошла следом и плюхнулась на диван, надев на лицо маску страданий. Врач, оглядевшись, придвинул к дивану неказистый табурет и сел на него.

— Скорая передала мне актив, — врач сложил руки на папке. — Слушаю вас.

— Давление беспокоит. Десять лет всё никак не вылечат. Может, таблетки не те мне выписывают?

— Давайте посмотрим, — врач придвинул к себе стоящую на журнальном столике у дивана картонную коробку, из которой тут же начали вываливаться на столик початые коробочки лекарств. — Да у вас тут целая аптека. И назначения имеются. Вы читали, что вам назначено? — врач протянул больной выписку из стационара. Та вгляделась в буквы и вернула лист врачу.

— Так не помогают. И написано всё мелко. Неужели и на краске экономить стали? Раньше всё крупно печатали.

— Раньше у вас зрение лучше было. Я давал вам направление к окулисту. Вы ходили на приём?

— Ходила. Наговорил Бог знает что. Очки мне, видите ли, надо.

— Очки вам действительно надо. А то ваше зрение как-нибудь сыграет с вами злую шутку. Перепутаете, например, таблетки, — врач улыбнулся. — Вернёмся к давлению. Рекомендации из стационара выполняете? Помнится, вы месяц как из больницы. Вам расписали терапию, а вы после выписки должны были прийти ко мне на приём, чтобы я знал, что вам назначено. Почему не пришли? — врач оставил коробку с лекарствами и измерил больной давление. — Давление в норме.

— Сейчас в норме, а к вечеру опять подымется. Придётся скорую вызывать.

— Не надо никого вызывать. Просто принимайте таблетки в том порядке, в котором назначено. И всё будет хорошо. До свидания, — врач поднялся с табуретки.

***

— Много вы понимаете, — бабка закрыла за врачом дверь, возмущаясь по-стариковски на нынешних докторов, совершенно не умеющих лечить её гипертонию.

***

— Господа! — врач в шутку пошёл в атаку на диспетчеров. — Я только на подстанцию вошёл! У меня смена в 21 час начинается, а сейчас ещё 20:48. Дайте хоть от приёма отдышаться. Весь день по вызовам бегал, в восемь приём в поликлинике закончил. Думал, хоть здесь отдохну.

— Неча расслабляться, — диспетчеры приняли весёлый бой и нанесли ответный удар. — Двенадцать минут погоды не сделают, а вызовы висят. Тем более вы единственная бригада на подстанции. Фельдшер уже шесть минут отдыхает, пока водители поменялись. Уже все щёки подушкой продавил.

***

— Здравствуйте! — Бригада в затасканной синей униформе, игнорируя лежащие на тумбочке бахилы и не сняв куртки, сразу протопала в комнату. — Где больная?

Неудовлетворённая увиденным семидесятилетняя женщина вошла следом и плюхнулась на диван, надев на лицо маску страданий.

— Я больная. У меня давление.

— Что принимаем? — Врач привычно придвинул к себе неказистый табурет. Фельдшер расположился за столом, переписывая в карту вызова паспортные данные.

— Вот, — бабка кивнула на картонную коробку, доверху набитую початыми упаковками. — Только они не помогают.

— Так вы их и не принимаете, — врач измерил больной давление. Давление было выше, чем хотелось бы.

— Коллега. Как всегда. ЭКГ. И капотен под язык, — врач уступил место около больной фельдшеру, а сам расположился за столом, наизусть заполняя карту вызова.

— Так почему лекарства не принимаете? — фельдшер снимал электроды с грудной клетки, одновременно протягивая доктору плёнку ЭКГ. — Вам же участковый всё прописал.

— Много они знают, участковые. Вот на скорой гораздо лучше врачи работают. И сердце посмотрят, и укол сделают. Мне уколы нужны, — старушка с вызовом запахнула на груди халат, — капельницы. А таблетки... — она близоруко посмотрела на картонную коробку, набитую початыми упаковками лекарств, и махнула рукой, сослепу выбив из рук фельдшера облатку капотена.

— Аккуратней, пожалуйста, — фельдшер поднял с пола блистер. — Что ж вы так неосторожно.

— Так старая. Уже и видеть плохо стала, а к окулисту не попасть. Да и что они знают, эти окулисты. Вот скорая…

— Всё, — врач прервал дифирамбы. — Укола не будет. Давление и после таблетки снизилось, сердце в норме. На завтра, — врач грустно вздохнул, — оставлю вам актив на поликлинику.

Фельдшер вполголоса заржал.

— А что-нибудь назначите?

— Участковый назначит, — врач погрустнел ещё больше. — Мы таких прав не имеем.

Фельдшер уже еле сдерживал хохот..

— А плёнку мне оставите?

— Нет, — фельдшер, подавив смех, вклинился в разговор, оттесняя врача в коридор. — У вас одна есть, а лишнюю кардиограмму участковый врач себе заберёт. А потом скажет, что это он вас на ЭКГ записывал, и ему за это премию дадут, которую он не заслужил.

— И то верно, и то верно, — бабка закрыла за бригадой дверь, возмущаясь по-стариковски на нынешнюю скорую, совершенно не умеющую лечить её гипертонию.