Ночной неадекват. Фельдшер — о пациентах, путающих "травму" и гинекологию

— Вот! — безо всяких предисловий молодой человек, ногой открыв дверь кабинета, продемонстрировал дежурной медсестре свою руку, покоящуюся на импровизированной повязке из ремня. — Я, кажется, сломал руку.

Рука действительно была немного опухшей и требовала опытного взгляда рентгеновского аппарата.

— Молодой человек… — медсестра встала из-за стола.

— Меньше разговоров, — молодой человек под корень пресёк начинавшуюся фразу медсестры. — Просто сделайте всё, что положено, и я уйду.

— Молодой человек… — медсестра попыталась возобновить начатую фразу.

— Нет. Вы не понимаете! — молодой человек присел на кушетку у стены. — Я сломал руку. Мне нужна помощь. Я пришёл к вам. Сам пришёл. Несмотря на то что мне больно. Даже скорую не вызвал, хотя имел полное право.

— Молодой человек… — в голосе медсестры появились нотки лёгкого сарказма, — я хочу вам сказать…

— Меня совершенно не интересует, что вы хотите мне сказать. Вы медсестра? Прекрасно! Ваше дело пригласить врача, который меня осмотрит и окажет помощь.

— Думаю, мой врач не захочет вас осматривать. Вам надо…

— То есть я не получу помощи? — молодой человек вскочил с кушетки и начал повышать голос. — То есть если я немного пьяный, значит я уже человек второго сорта? На вас ещё не жаловались? Я могу устроить.

— Вам надо… — медсестра улыбаясь указала рукой на дверь.

— Я понял, — молодой человек опять не дал договорить, поспешив констатировал вопиющий факт. — Это наша медицина! Просто послать куда подальше! Да ещё с хамской улыбочкой.

Медсестра в отчаянье махнула рукой и опять села за стол.

— Так что мы будем делать? — молодой человек всё ещё качал права.

— Не знаю, — медсестра повернула голову в сторону говорившего. — Вы мне слово вставить не даёте. Я уже десять минут пытаюсь вам сказать, что вы не туда пришли. Вам надо…

— А куда я, по-вашему, должен идти? Сразу в морг? Ладно. Ждите, когда вас с вашим врачом уволят. Недолго осталось, — молодой человек решительно пнул ногой дверь, намереваясь её открыть.

Дверь, как ни странно, в обратную сторону не открылась, и выйти из кабинета с помпой не получилось, что тоже не улучшило настроения молодого человека. Пришлось выходить как всем, открыв дверь здоровой рукой.

— Направо! Прямо! С левой стороны четвёртая дверь! — в надежде на понимание крикнула медсестра вдогонку страждущему, но тщетно. Понимание до адресата не дошло, поскольку адресат пошёл не направо, а налево, к выходу из приёмного отделения и тут же растворился в ночном проёме ведущей на улицу двери.

Медсестра ещё немного посидела, что-то записывая в журнал, а потом, внезапно что-то заподозрив, поднялась с места и тоже вышла в коридор.

— Да нет. Всё на месте. Странно, — медсестра в полголоса разговаривала сама с собой, оглядывая дверь кабинета снаружи. — А я уж подумала грешным делом, что украли. Значит не мы такие, значит это у него всё плохо.

Прежде чем зайти обратно, она ещё раз бросила взгляд на дверь кабинета, лишний раз удостоверившись, что табличка "Гинеколог" висит там, куда её прикрутили лет десять назад…

***

— И последнее! — заведующий подстанции, посмеиваясь, завершал пятиминутку. — Кто вчера с двух до четырёх ночи принимал вызовы?

Молодая девушка диспетчер смущённо поднялась со стула.

— Вот и расскажите коллегам, как вы с больными по телефону разговариваете…

***

— Алло! Скорая! Мне срочно нужна машина! Записывайте адрес! — сильно подвыпивший голос сразу перешёл с делу.

— Это не к нам, — молодая девушка диспетчер прижала к уху телефонную трубку. — Заказать машину — это в такси. Что у вас случилось?

— Меньше вопросов! Просто пришлите машину. Мне очень больно! Я, кажется, сломал руку!

— Сознание не теряли? Кровотечения нет? Хорошо. Вам надо обратиться в приёмное отделение нашей больницы. Там есть дежурный травматолог. Запишите адрес…

— Вы всё-таки не понимаете! Я же сказал: мне больно! Как я туда дойду, если я руку сломал?

— Ну… — девушка диспетчер слегка задумалась, подыскивая нужный совет. Внезапно лицо её просветлело. — А попробуйте тогда идти на ногах! Я вас уверяю… Ну… Большинство же как-то ходит? И у вас получится. Ну, или такси…