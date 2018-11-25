Плохой хороший. Фельдшер — о том, почему врачи выписывают дешёвые лекарства

— Я вам всё в выписке записала. Только, пожалуйста, принимайте лекарства. Обязательно. Они, правда, подороже того, что обычно назначают, но здоровье важнее. Договорились?

Молоденькая, похожая на девчонку врач протянула Никитичне рецепт и улыбнулась.

— Обязательно принимайте. Через месяц придёте на приём.

— Какой милый участковый теперь у нас, — подумала про себя больная, выходя из кабинета. — И грамотная, и вежливая. Не то что эти, — она презрительно посмотрела на двери других кабинетов. — Вечно одно и то же назначают. Как сговорились. Говоришь им, говоришь, что эти таблетки мне не помогают. Всё без толку.

***

— Ох, Татьяна, — Никитична звонила уже четвёртой подруге, — такая у нас теперь участковая. Не смотри, что молоденькая. Всё знает. И выслушала, и лекарства какие надо прописала. Я как раз курс заканчиваю принимать. Прям помолодела лет на двадцать. Лекарства, правда, дороговато обошлись, но здоровье важнее. Так что если чего болит — записывайся. Хороший доктор — не то что эти.

Никитична махнула рукой в сторону предположительного нахождения участковой поликлиники.

— И схожу, — невидимая по телефону Татьяна приободрилась. — А что не сходить, раз доктор хороший. Кстати, за таблетки не переживай. Ну, что дорогие. Главное, чек сохрани, и рецепт чтоб в аптеке тебе обратно отдали. Потом до страховой компании сходи, как время будет. Заявление напишешь — тебе деньги вернут, раз лекарства тебе врач прописал. Уловила?

— Что ж раньше-то не сказала? — Никитична обиженно засопела в трубку. — Ладно. Попозже в аптеку схожу, заберу.

Никитична положила трубку и, чуток передохнув, снова включила вещание "Радио сарафан ФМ".

***

— Претензии у меня к вам, — главврач поликлиники поднял глаза на стоящую перед ним девушку-терапевта. — Больные жалуются на то, что очередь к вам большая. Но это ещё полбеды. Сами знаете, народ теперь грамотный пошёл. Денег у народа нет, а лекарства вы им дорогие выписываете. А больные потом с вашими рецептами в страховую компанию идут, чтоб хоть часть денег обратно вернуть. А страховая компания потом эти деньги с поликлиники снимает. Ну, а мне придётся, наверное, вам стимулирующие надбавки урезать.

— Так если вы мне надбавки снимете, что ж я тогда получать буду? Голый оклад? А семью тогда на что кормить? У нас и со стимулирующими надбавками зарплата не ахти, — молодая врач занервничала.

— А вот тут вторая проблема возникает, — главврач указал на стул. — Присаживайтесь. Коллеги к вам тоже претензии имеют. Как вы знаете, зарплата не только от часов зависит, но и от количества принятых пациентов. Вот и получается: ваши коллеги все на полторы ставки пашут, а пациентов у них поубавилось. Все к вам идут. Коллегам тоже обидно. Им тоже детей кормить надо. К тому же коллеги, в отличие от вас, не местные. И они себе не могут позволить работать на одну ставку, как вы. Им, чтобы жить, ещё квартиру снять на что-то надо. Не жалко коллег-то?

Главврач проникновенно посмотрел на молодого врача.

— Так что подумайте на досуге. На первый раз обойдёмся разговором. Вопросы есть? Всего хорошего.

***

— Была я тут у врачихи твоей, — всё так же невидимая по телефону Татьяна названивала подруге.

— Понравилась? — Кузьминична приглушила льющиеся из телевизора розовые сопли очередного сериала.

— Да такая же. Как все. Ни поговорит, ни осмотрит толком. За десять минут только раз глаза от бумажек оторвала. И то только чтоб время на талончике посмотреть. Выписала какую-то фигню, которая мне не помогает. И всё. Иди, бабка, болей дальше. Я думаю, зажрались они, врачи эти. Недавно по телевизору рассказали, какие у них зарплаты. Нам с тобой такие деньги и во сне не снились.

— Да уж. Да уж, — Кузьминична сокрушённо закачала головой. — А ведь такая хорошенькая была. Я уж порадовалась, что наконец-то нормальный участковый у нас будет. А видишь как? Ошиблась. Вот что с нормальными людьми деньжищи делают!

Кузьминична положила трубку и сокрушённо покачала головой, прибавляя громкость у телевизора.