Психиатрический подход к решению вопроса

Фельдшер — о том, как пациенты вызывают неотложную службу в качестве аптеки на колёсах и почему медики иногда помогают и с этим.

После настойчивых, но безрезультатных звонков и ударов по входной двери фельдшер достал из кармана мобильник.

— Это седьмая. Мне никто не открывает дверь. Вы б им перезвонили.

— Вы точно на адресе? А, вижу. Всё правильно, — диспетчер, судя по всему, нашла точку машины на компьютерной карте навигационной системы. — Может, уехали?

— Не похоже, — фельдшер явно слышал шаги за дверью квартиры.

— Сейчас перезвоню на вызов. Жди, — диспетчер отключилась.

***

— Представляешь? Не успела трубку положить, как звонит больная с твоего адреса, — голос диспетчера был смешлив. — Утверждает, что под видом скорой помощи к ней ломится какой-то здоровенный усатый мужик в синей куртке сантехника. Просит уточнить, как выглядит врач и во что он одет.

— Уточнила? — фельдшер тоже развеселился.

— Ну, естес-сно. Так и сказала, что доктор — это здоровенный усатый мужик в синей куртке сантехника. Так что жди. Сейчас дверь квартиры откроют.

***

— А почему вы не в белом халате? — женщина с тревожным блеском в глазах приоткрыла через цепочку дверь.

— А потому, что скорая давно не ездит в белом. Люди в белых халатах сейчас не в тренде.

— Что такое тренд?

— Барышня! — фельдшер начинал терять терпение. — Может, вы всё-таки впустите бригаду скорой в дом? Или скорая вам уже не нужна?

— Нужна, нужна, — женщина торопливо, хоть и с каким-то испугом прикрыла дверь, снимая цепочку, чтобы потом открыть её настежь. — Конечно, нужна. Проходите.

Фельдшер вошёл первым, на всякий случай оценивая боевую обстановку. Следом вошла медсестра, доселе стоявшая у фельдшера за спиной, а потому не замеченная больной сразу.

— Вас двое?

— Да, — фельдшер поставил "рыжий ап" (ящик с медикаментами, прозванный так на скорой за оранжевый цвет) на пол и присел на стоящую у дивана табуретку. — Хоть сегодня повезло, а то всё один да один. Кому скорую вызывали?

— Себе, — женщина с тревожным взглядом присела на диван.

— Что угрожает вашей жизни?

— Я не знаю, — женщина заволновалась. — А должно что-то угрожать?

— Вам виднее, раз вызвали, — фельдшер усмехнулся. — Рассказывайте. Жалобы на что?

— У меня закончился мой препарат. Я не успела вчера к врачу, а сегодня выходной, он не работает.

— Понятно. А нас в качестве аптеки на колёсах вызвали, — подобные вызовы фельдшер ненавидел всеми фибрами души.

— Вы не обижайтесь, пожалуйста. Я больше никогда не вызову скорую, раз это неправильно в моём случае. Просто я очень боюсь, — женщина внезапно разрыдалась.

— Ну… — фельдшер, не ожидавший подобной реакции, слегка растерялся. — А реветь зачем? Вы успокойтесь и конкретно скажите, что случилось?

— Я боюсь, — женщина так же внезапно перестала плакать и уже спокойно смотрела то на медсестру, то на фельдшера.

— Хорошо, — фельдшер начал понимать происходящее. — Зададим вопрос по-другому: на учёте где-нибудь состоите?

— В психоневрологическом диспансере.

— Я так и подумал. А что ж сразу диспетчеру не сказали? Он бы профильную бригаду прислал. Зачем было про давление сочинять? Приехали б. Может, и препарат нужный с собой привезли бы.

— У них другие препараты. После них я точно в понедельник на работу выйти не смогу. Мне нужен мой препарат. Что ж теперь делать? — женщина без патетики, но с нарастающим ужасом в глазах заламывала руки.

— Ну, дорогая моя, раз у них нет, то у нас тем более. Мы люди скромные, линейные. Как хоть препарат называется?

Больная назвала.

— Вы меня извините, что вызвала. Я буду знать. Я ж не знала. Мне правда очень страшно, я по времени уже должна вторую таблетку принять, а у меня нет. А пропускать нельзя. Страшно, когда перерыв получается, — женщина опять разрыдалась. — Мне на работу в понедельник.

Подумав, фельдшер достал личный мобильник.

— Алло! Это Иванио? — в шутку коверкая имя старого приятеля, фельдшер прижал телефонную трубку к уху. — Здравствуй, дорогой. Это тебя твой потенциальный клиент беспокоит.

— Рад! Чегтовски рад, батенька, что вы пока ещё адекватны в оценке своего будущего, — голос в трубке решительно напоминал картавость вождя мирового пролетариата. — Ваша палата всегда готова к приёму столь дорогого гостя. Изволите быть сегодня?

— Не дождёшься.

— Дожду-усь, — в трубке раздался добродушный смех. — Чего стряслось?

— У тебя есть...? — фельдшер назвал препарат.

— Очень надо?

— Иначе б не позвонил.

— Подъезжай, выручу. Но только на один приём.

— Больше и не надо. А сможешь сам привезти? Я скажу куда.

— Батенька! — голос в трубке опять заговорил ленинским курсом. — Да вы, батенька, наглец. В то время, когда космические корабли и пголетарски настгоенные массы…

— Привезёшь?

— Да привезу, привезу, — голос в трубке вернулся в реальность. — Исключительно из уважения к моему потенциальному клиенту. Диктуй адрес. О-о-о! Нашлась пропажа. Ждал. Ещё вчера ждал… Тогда уж и рецепт привезу, раз всё равно ехать, скажи ей.

***

— Порядок. Слушай сюда. Сейчас приедет бородатый мужик на мотоцикле, в кожаной куртке, похожий на Ленина. Привезёт лекарство и рецепт. Ты уж не пугайся, дверь ему открой, не держи на лестнице. Откроешь?

— Открою, — женщина немного успокоилась и даже улыбнулась — Спасибо вам. А откуда вы моего лечащего врача знаете?

***

— Опять всякой фигнёй занимаемся, — медсестра забралась в кабину "газели". — Теперь ещё таблетки с доставкой на дом организовываем. Точно аптека на колёсах, а не скорая.

— Самым наигешительнейшим обгазом согласен с вами, матушка, — включив в речь картавость вождя пролетариата, фельдшер открыл боковую дверь. — Именно так.

— Тогда зачем? С предыдущими ты так не сюсюкал.

— Да как тебе сказать? — голос фельдшера опять стал нормальным. — Из тех пятнадцати пациентов, к которым мы сегодня выезжали, эта была самая милая и адекватная. И ей, как ни странно, действительно была нужна помощь. В отличие от остальных.

— Ясно, — медсестра помолчала, меняя тему разговора на более её интересующую. — А ваш друг правда похож на Ленина?