У семи нянек. Фельдшер — о тотальном уходе за больными родственниками

Дед потянулся к телефону.

— Я в МФЦ. Обед на плите, — донесся из трубки голос пожилой супруги. — Ты всё запомнил?

— Разберусь, — дед махнул рукой.

— Знаю я, как ты разберёшься. Опять всё забудешь. Ты гляди: таблетки вовремя принимай, а то давление опять подскочит, придётся скорую вызывать.

— Разберёмся, — дед опять махнул рукой.

— Горе ты моё. Совсем памяти нет, — пожилая женщина вздохнула. — Ладно. Давай-ка при мне таблетку выпей, а две я тебе на стол положу. Через час ещё одну примешь и после обеда одну. А там я уже вернусь. Запомнил?

Пожилая женщина взяла с тумбочки пузырёк с таблетками. Одну таблетку она протянула деду. Ещё две таблетки она положила на кухонный стол, после чего вернула пузырёк обратно на тумбочку.

Дед покорно выпил таблетку и кивнул головой.

***

— Па-а, — молодая женщина разговаривала с отцом. — Ты таблетки свои утром принял?

— А я помню, что ли? — дед махнул рукой. — Вроде принял.

— Точно? А то вечером опять придётся скорую вызывать, — молодая женщина измерила отцу давление. — Что-то повышенное. Давай-ка таблеточку прими. Где таблетки-то?

Молодая женщина взяла с тумбочки стеклянный пузырёк с таблетками.

Дед покорно взял таблетку и положил в рот...

— Вот и хорошо. Я на работу. Не забудь через час ещё одну принять, и после обеда одну. А там уже мать вернётся, проследит за тобой.

— Разберёмся, — запив таблетку водой, дед махнул рукой.

***

— Де-ед! А чего лекарства свои не принимаешь? Вон на столе кухонном лежат. Забыл? — внук протянул деду таблетку. — Давай пей. Вторую после обеда не забудь выпить, а то вечером опять скорую вызывать.

— Разберёмся, — дед покорно проглотил таблетку.

— Молодец. Тогда я побежал. Веди себя хорошо. Бабуля после обеда придёт, приглядит за тобой.

***

— Что-то голова болит, — бормоча, дед проследовал на кухню. — Небось, опять давление подскочило. Надо таблетку выпить, а то мои опять скорую вызовут.

Достав из пузырька таблетку, дед, морщась, проглотил её и запил водой. Относя пустой стакан на кухню, дед увидел лежащую на столе таблетку.

— Вот. Хорошо жена на видное место положила, так бы и забыл.

Налив из чайника в стакан воды, дед принял таблетку, после чего, придерживаясь за спинку стоящего рядом стула, осел на пол.

***

— Пришла, а он на кухне, на полу, — пожилая женщина сбивчиво излагала суть происшедшего. — Думала, помер. Потом, смотрю, вроде дышит. Что с ним, а? Ребяты?

Капельница постепенно поднимала артериальное давление деда на должную высоту.

— Сколько таблеточек приняли, уважаемый? — увидев, что дед пришёл в себя, врач начал опрос больного.

— А я помню? Сколько сказали, столько и принял.

Дед попытался махнуть рукой.

— Приглядывать надо за дедушкой, раз памяти у него нет, — врач обернулся к стоящей рядом женщине. — Чтоб все таблетки вовремя принимал и в нужной дозировке. А то так и помрёт невзначай.

— Так мы смотрим, смотрим. И я, и дочка, и внук. Все приглядываем.

— Вот и получилось: у семи нянек дитя без глаза, — врач улыбнулся.

— Какое дитя без глаза? — пожилая женщина оторопела, напрочь забыв старую русскую поговорку.

— Ну, в вашем случае — дед без давления. В больницу едем? Нет? Распишитесь вот здесь!