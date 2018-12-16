Свобода личности. Фельдшер — о прибывающих по расписанию поездах

— Женщина! — диспетчер не теряла самообладания. — Вы уверены, что гражданину нужна экстренная медицинская помощь?

— Я не врач! — в трубке слегка нарастала истерия. — Вот сами приезжайте и посмотрите.

— Тогда поподробнее: что угрожает жизни гражданина? Он без сознания? У него кровотечение или видимые травмы? Может быть, он как-то странно дышит? Или у него перекосило лицо?

— Дышит! — на том конце трубки ухватились за подсказку. — Лежит на лавочке, под головой сумка и храпит.

— Храпит или хрипит? — диспетчер уточнила, одновременно показывая фельдшеру, чтоб далеко не уходил, поскольку наклёвывается вызов.

— Ну... Храпит.

— Женщина! Может, товарищ спит? Вы попробуйте разбудить его. Если не получится, я пошлю к вам бригаду, — диспетчер в процессе разговора вносила данные в компьютер, чтобы, если потребуется, сразу распечатать карту и отдать фельдшеру.

Глянув на монитор, фельдшер принялся знаками показывать диспетчеру, как же он любит и этот адрес, и эту лавочку, и даже этого мужика, который на ней лежит. Диспетчер сочувственно кивала, но давала понять, что уговорить женщину отказаться от благих намерений будет непросто.

— Да не буду я к нему подходить! Может, он пьяный. Разбужу, а он в драку полезет. Это ваша обязанность приехать и посмотреть, пьяный он или не пьяный.

— Женщина! — диспетчер не терял надежды. — Просто подойдите и окликните хотя бы. Он же лежит. Значит, сразу драться не полезет, а вы отойдёте, если что. Потормошите его. Спросите, нужна ему скорая или нет. Я же должна определиться, какую бригаду к вам посылать.

— Ну, хорошо, — женщина на том конце линии сдалась. Диспетчер, хитро посмотрев на стоявшего рядом фельдшера, включила громкую связь.

— Мужчина! Э-эй! Вам плохо? Вам скорая нужна? Мужчина! Слышите меня?

— Слышу.

Судя по последовавшему визгу, крику "Козёл!" и стуку каблуков отскочившей от лавочки женщины, лежащий на лавочке мужчина ожил и принял сидячее положение.

Минуты две диспетчерскую оглашал пьяный мат, на котором в популярной форме были коротко высказаны философские постулаты о свободе слова и местонахождении каждого индивида, праве на законный отдых, а также о неприкосновенности гражданина и невмешательстве всякой сволочи в личную жизнь.

После чего, судя по звукам, индивид улёгся обратно на лавочку, поправил сумку под головой и снова захрапел.

Телефон вызывавшей скорую женщины наконец отключился без комментариев.

— То есть я никуда не еду? — фельдшер удовлетворённо посмотрел на часы. — Тогда пойду хоть чая внутрь себя залью.

— Валяй! — диспетчер тоже посмотрела на часы и махнул рукой. — Ты на подстанции один, и у тебя есть четыре минуты.

— А что так мало? Вроде вызовов больше не поступало?

— Не беспокойся! Ровно через четыре минуты поступит.

— Шайтан! Откуда знаешь?

— Через четыре минуты на ту же платформу по расписанию электричка придёт. Значит, мимо лавочки, где наш друг отдыхает, опять народ толпой повалит. Думаешь, не найдётся, кому скорую вызвать? Найдётся добрый человек. Не все же знают, что наш друг на этой лавочке всё лето пьяный спит.