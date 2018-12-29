Вредная привычка. Фельдшер — о курении

— Курить вредно! — подвыпивший отец семейства демонстрировал домочадцам своё новое приобретение. — Смотри сюда! Тут ничего не горит. Просто испаряется жидкость с никотином. И вкусы разные.

Он вертел в руках замысловатый прибор, похожий то ли на изуродованный заварочный чайник с торчащим прямым носиком, то ли на экстравагантную детскую поилку, которую детям, вообще-то, было бы страшно давать, опасаясь развития заикания в будущем.

В процессе демонстрации мужчина прикладывался губами к прямому носику прибора, втягивал в себя воздух и вдыхал его, словно дым. Затем выдыхал, наполняя кухню приторным запахом чего-то вкусного.

— Видал? — мужчина всучил аппарат своему тридцатилетнему сыну. — Да ты попробуй. Враз от своих вонючих сигарет откажешься.

Сын недоверчиво осмотрел прибор.

— Ещё неизвестно, что они в эту жидкость нафигачили. Может, ещё вреднее, чем просто сигарета.

— Много ты понимаешь! — отец отобрал испаритель обратно. — Наука на месте не стоит. Всё делают, чтоб и приятно было, и не так вредно, — разговаривая, он открыл бутылку пива и сделал большой глоток. — Ладно. Куплю тебе такой к Новому году. Понравится, ещё спасибо скажешь.

— Не, не, не, — сын отмахнулся. — Я лучше вообще курить брошу. Тем более жена весь мозг проела. Да и дорого стало. Нет. Лучше уж совсем бросить.

— Бросай, бросай. Давно пора, — к беседующим мужчинам подошла жена подвыпившего мужика. — Лучше б пиво в бутылке специальное придумали. Чтоб ты его тянул оттуда, как насос, а оно не лилось, а только внутри булькало. Может, надоест, да перестанешь ты его сосать каждый день.

— И чо? — отреагировал мужчина, допив бутылку. — Я ж не алкаш. И водку не пью. А то, что пару бутылочек после работы, так то не грех.

— Насчёт пары не знаю, а вот когда после пары ещё три пары вслед идут, и не один день, а неделю, то это точно не грехом зовётся, а запоем.

— Поговори у меня, — огрызнулся мужчина и, взяв с вешалки собачий поводок, коротко свистнул. — Пошли, бедолага. Как нотации читать, так все горазды, а как с псиной погулять, так никого.

— Стоять! — в последний момент жена притормозила шустро собравшегося на прогулку мужа и ловким движением вынула из кармана его куртки бумажник. — Вот теперь иди. А то ишь! Псину прогулять, — передразнила она мужа. — Так прогуляешь. Без пива.

— И прогуляю, — затянувшись паром из новомодной штуковины, муж демонстративно вышел в коридор и направился к лифту, ведя на поводке немаленьких размеров дворнягу. Когда двери лифта закрылись, он воровато ощупал задний карман джинсов. Заначка была на месте.

***

— Мужики! Всё! Мы домой! — заправившись пивом, мужчина поднялся с лавочки, призывая к себе собаку.

— Давай, Андреич! — небольшая компашка вырвавшихся на свободу любителей пива и собак дружно подняла правые руки вверх, желая Андреичу удачи в нелёгком деле объяснения с женой.

— Ты только с железякой своей поосторожнее, — один из выпивох засмеялся. — Вредно это. Сначала курить без табака, потом пиво безалкогольное. Так и до резиновых женщин докатишься.

Компания дружно загоготала над старой шуткой.

— Много вы понимаете в науке, — уходящий важно затянулся через мундштук испарителя, выпуская в окружающую среду клубы ароматизированного пара. — Посмотрим ещё, кому из нас первому резиновая женщина потребуется.

И ещё раз гордо затянулся паром, пристёгивая поводок к ошейнику собаки.

Почувствовав окончание прогулки и приближение ужина, дворняга рванула к дому, прыжком преодолевая низенький заборчик и увлекая через него своего хозяина.

В полёте мужчина выругался, а упав — взвыл, поскольку в его правый глаз воткнулся мундштук испарителя, который он держал в правой руке.

***

— Даже не думай! Вези сразу в центральную. Мы здесь такое не осилим! Условий нет, — офтальмолог вытер внезапно вспотевшую лысину и снова заговорил в телефонную трубку. — Ты хоть оба глаза ему завязал?

— Обижаешь, начальник, — фельдшер усаживал мужчину на сиденье в салоне, прижав к уху плечом мобильник. Оба глаза мужчины были наглухо перевязаны бинтом.

— Тогда поезжайте. Я позвоню, чтобы сразу встретили. Может, смогут глаз спасти. Но, скорее всего, нет...

Последнюю фразу он произнёс, уже повесив трубку.

При ранении глаза повязку накладывают не только на пострадавший глаз, но и на здоровый, чтобы он ничего не видел, а соответственно, не двигался и не вовлекал в движение глаз пострадавший. Ведь наши глаза двигаются синхронно.

***

— Видали! — молодой фельдшер демонстрировал окружающим замысловатый прибор, похожий на изуродованный заварочный чайник с торчащим прямым носиком. — Купил вчера. Теперь буду курить без вреда для здоровья.

— Опасная вещь, — коллега задумчиво повертел игрушку в руках. — Зрение сильно портит.

— Это как так? — демонстрация девайса запнулась.

— Недавно мужика тут возил. Представляешь, затянулся он разок из этой штуки — и тут же ослеп на один глаз.

***