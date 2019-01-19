Фельдшер — о купаниях в Крещение

Желающих окунуться в прорубь всё прибывало.

— Слушай, я при Советах такую очередь только в Мавзолей видел, — фельдшер чинно разговаривал со спасателем. Происшествий не было, время дежурства около проруби подходило к концу, можно было ехать обедать.

— Не, — возразил спасатель. — В Мавзолей всё-таки больше была. А вот в магазине за колбасой точно такая.

Оба рассмеялись.

К купели подошёл мужик. Его голый живот пересекал старый уродливый шрам. Бодро зайдя в купель, мужик перекрестился.

— Во имя Отца… — он погрузился в прорубь с головой и тут же вынырнул.

— И Сына… — вода второй раз сомкнулась над макушкой мужика.

— И Святого духа…

Последнее погружение затянулось. Обеспокоенный спасатель уже лез в купель под тревожные крики присутствующих, когда над ухом стоящего чуть в стороне фельдшера раздался громкий, весёлый голос:

— Вы там не меня ищете? Так я тут.

Мужик со шрамом на животе стоял на берегу и, посмеиваясь, вытирался махровым полотенцем.

— Да чтоб тебя… — вспомнив о празднике, спасатель проглотил окончание предложения и обернулся на стоявшего неподалёку священника. Тот укоризненно покачал головой, но по глазам его было видно, что он и сам не прочь сказать нарушителю спокойствия что-нибудь в таком же духе.

— Ты откуда взялся такой Копперфильд? — удостоверившись, что дежурство остаётся спокойным и беззаботным, спросил фельдшер.

— Да вон, — мужик указал в сторону от купели. — Прорубь там. Я на третий раз подо льдом туда метнулся.

— Шутник, блин, — спасатель принюхался. — Пьяный?

— Не пью. Раньше по-чёрному бухал. А теперь уже десять лет не пью, — мужик указал на шрам. — Панкреатит. Орал так от боли, что сирену скорой заглушал, пока везли. В больничке чуть не помер два раза, пока оперировали. Потом месяц с трубками в животе. Не, — от воспоминаний мужика аж передёрнуло. — С того дня ни капли. Зато жив. Бывало иногда, что просит душа, — так я сразу или в баню, или в прорубь. Помогало. А теперь и не просит. А в прорубь так и окунаюсь. Привык.

Собрав вещи, мужчина попрощался и, по пути испросив благословение у священника, как пишется в картах вызова, "ушёл в неизвестном направлении"

***

— Может, им всем по разику операцию сделать? Превентивно, так сказать? — спасатель вопросительно посмотрел на фельдшера. — Глядишь, и пить перестанут.

— Редкий случай. Но в большинстве своём не перестанут они пить. Хоть режь их, — фельдшер вздохнул и мрачно пошутил, повторяя слова мужика. — Уж лучше сразу в прорубь.