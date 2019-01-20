Основные принципы госпитализации. Фельдшер — о современных больницах

— Братан! — фельдшер новой смены окликнул сутулую фигуру, всеми фибрами стремящуюся побыстрей свалить с подстанции. — Секунду погодь! Ты у этого козла был?

— Был, — сутулая фигура, на секунду притормозив, бегло глянула в протянутую карту вызова и снова потянулась к свободе. — Два раза был.

— И что?

— И ничего. Похмелье гложет.

— Делать-то с ним что?

— Ну… Вывези. Он всё равно не успокоится.

— Ага! А мне потом за непрофильную госпитализацию шею намылят. Главврач уже чуть ли не инфаркты требует дома оставлять, лишь бы статистику по госпитализации не портить.

— Тогда катайтесь. За количество вызовов ругать не станут. Наоборот. Спасибо скажут.

— Вот то-то и оно, — фельдшер новой смены, наконец, отстал от коллеги, и тот снова начал движение к свободе. — Привыкли все — "за спасибо". И начальники, и вызывающие. А мы катайся на всякую хрень.

***

— Что привезли? — ответственный врач увидел входящего в приёмное отделение фельдшера. Следом за фельдшером пьяно семенил мужичок со следами непрерывных возлияний на лице.

— Панкреатит. Под вопросом, — буркнул фельдшер, указывая мужичонке, где ему присесть.

— Панкреати-и-ит? — ответственный врач зашёл в кабинет. Фельдшер вошёл следом и прикрыл за собой дверь. — А есть там панкреатит?

— Хронический. Как и его алкоголизм, — фельдшер положил на стол сопроводительный лист.

— А тогда зачем привёз, раз острого ничего нет?

— А нам к нему каждые три часа прикажете ездить? Он уже прошлую смену задолбал своим похмельем. Напарник ночью ездил два раза, я уже за день три раза. Сколько ж можно!

— А мы здесь при чём? — ответственный врач набирал номер, вызывая в приёмное отделение хирурга. — Сейчас хирург осмотрит и домой отправит. А тебе вломят за непрофиль. Слышал, главврач ваш скоро инфаркты прикажет дома оставлять, лишь бы процент госпитализаций снизить. Ладно. Давай в карте распишусь, — врач шутливо погрозил фельдшеру пальцем. — И чтоб больше никого не возил.

***

— Положу, — хирург перестал мять живот алкоголика и спровадил страждущего из кабинета в холл. — Хрен с ним.

— Острый? — ответственный удивился.

— Хронический. Как и его алкоголизм. Но всё равно положу. Одно место в мужском отделении пустое. А мне за пустые места потом заведующий мозг вынесет. Страховой компании, видите ли, не выгодно, чтоб места пустовали.

— А если острый поступит?

— Так как он поступит, если я сейчас последнее место в хирургию закрою? Всё! Мест нет. Пусть в другие больницы везут. Хоть полсмены отдохнём от этой скорой.

— И то верно. Терапия уже закрыта, хирургию сейчас закроем. Реанимация сама со своими поступлениями разберётся, — ответственный обернулся к вошедшей медсестре. — Оформи, пожалуйста, острый панкреатит — и в отделение.

***

— А вам… коллега, — заведующий с сарказмом произнёс последнее слово и радостно потёр руки, — выговор придётся объявить. Пропустили острую хирургическую патологию. Совсем не умеете работать. Хорошо, сменщик ваш вывез. Разобрался с пациентом в отличие от вас. А так бы помер пациент в свои тридцать восемь лет. И вам бы уже не выговор светил, а кое-что похуже.