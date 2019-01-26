Борьба с паразитами. Фельдшер о народных методах лечения

Женщина 63 лет. Болит живот…

И уже через десять минут врач скорой помощи выслушивал очередную историю из жизни столичных обывателей.

Баба Саша давным-давно вышла на пенсию. Дела домашние, суетливые заполнили всё её существование. А в промежутках между внуками, детьми и своим рассыпающимся стариком баба Саша очень любила смотреть телевизор. Но сериалы о женских переживаниях, целиком поглотившие её тягу к искусству, имели существенный изъян: они занимали не всю эфирную сетку. Поэтому, вместо того чтобы смотреть вездесущую рекламу между сериями, баба Саша переключала телевизор на другие каналы в поисках разумного. И это разумное нашлось. Нашлось в виде программы о здоровом образе жизни и чудесах исцеления посредством разнообразных народных методов.

А что может быть важнее здоровья? Обращаться к врачу? Ходить на малопонятные обследования? Принимать по часам лекарства? Это для богатых (судя по ценам на лекарства) дур. Тем более что лекарства — это сплошная химия, а химия вредна по определению. Да и денег лишних в семье никогда не водилось. Ну не на внуке же первокласснике экономить? К первому сентября ещё много чего нужно купить.

В связи с вышесказанным передачи о здоровье и укреплении его простыми домашними средствами стали для бабы Саши истиной в последней инстанции и были твёрдо возведены во главу угла.

***

В один из прекрасных дней известный своим профессионализмом телеисцелитель, который даже сейчас рекламирует с экрана разные странные средства, задвинул бабе Саше в голову идею. Идея заключалась в следующем: если взять пять или шесть сушёных соцветий гвоздики, залить их горячей водой и настаивать в тёмном месте две недели, то, принимая сие творение природы и человека по полстакана два раза в день, можно полностью избавиться от всех паразитов в организме сразу. Откуда у неё в организме взялись паразиты и почему они не свели хозяйку в могилу, авторы передачи не уточняли, но твёрдо уверили бабу Сашу, что они у неё точно есть. Рассуждалось от противного. Все болезни — от скрытых паразитов. И если вы в этих болезнях уже по самые брови, то пробил час лечиться. А что может быть дешевле и эффективнее гвоздики? Её ещё древние египтяне пользовали. Так что баба Саша решила сразу, что "это есть наш первый, нынешний и одновременно последний решительный бой паразитарному сообществу", грызущему изнутри организм честной пенсионерки.

Согласно инструкции снадобье было изготовлено, и баба Саша продегустировала первую дозу. Настой оказался далеко не амброзией и явно отдавал тухлинкой, поэтому сидеть внутри тётушки не хотел и предпринял вялую попытку выпрыгнуть наружу.

— Сопротивляются, паразиты… — смелая женщина влила в себя вторую дозу целительного отвара.

После второй порции засосало под ложечкой и появилась неприятная тяжесть в желудке. Наутро, после третьей порции, в желудке начались уже жжение и боли, быстро ставшие нестерпимыми и требовавшие срочного знакомства с ближайшей бригадой скорой медицинской помощи.

***

Врач молча выслушал историю. Звонок дежурному токсикологу ясности не принёс. В анналах токсикологического отделения НИИ СМП г. Москвы им. Н.В. Склифосовского аналогичных случаев зарегистрировано не было. Коллега токсиколог порекомендовал действовать согласно обстановке и обязательно промыть желудок, на что баба Саша дала категорический отказ. Отказалась она и от поездки в больницу. На вопрос о том, зачем тогда вызывали скорую, был получен традиционный ответ: "А вдруг если… Я хотела просто проконсультироваться. В общем, если станет хуже, то вызову опять".

***

— У бабки вашей на активе был через три часа, — молодой коллега пересёкся с врачом. — Боли у неё прошли. Чувствует себя хорошо. Видать, всех паразитов повывела своей баландой.

— Может быть, может быть… — врач предыдущей бригады задумчиво посмотрел на коллегу. — Но, боюсь, не там она паразитов травила. В голове у них у всех паразиты, в голове. И ничем их оттуда не вытравить.

*В содружестве с Дмитрием Шишковым, коллегой и другом.