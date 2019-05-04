Минск, Варшава, Рублёвка. Самые странные и дорогие поездки на такси

Из аэропорта туда, где не страшно
Заказы в аэропорт — для таксистов самые выгодные. Привёз как-то клиента на вечерний рейс в Шереметьево, а ехать обратно "пустым" не хочется. Жду в зоне прилёта. По старинке предлагаю такси всем, кто выходит из аэропорта. Но на такое сегодня уже мало кто соглашается, да и аэроэкспресс работает допоздна.
Вдруг через красный коридор, то есть после проверки багажа, выходит мужик в костюме с чемоданом, осматривается — и сразу ко мне.
— Таксист?
— Ага. Вам куда?
— Далеко. Пойдём, по пути расскажу.
Мне уже интересно. Выходим из терминала.
— Короче, мне в Минск, — говорит мужчина.
— В кинотеатр?
— Город такой, столица Белоруссии.
— Однако. Самолётом не дешевле будет? — удивляюсь я.
— Не думаю.
Интересный расклад. Я заподозрил что-то недоброе. Решил перестраховаться и назвал серьёзную цену.
— Можем и в Минск съездить. Но 50 000 рублей.
— Ничего себе цены! Я думал за тридцатку доедем, — начинает торговаться он.
Говорит вроде спокойно, как бы шутя. Но руки дрожат, и глаз дёргается. Нервничает.
— За тридцатку не поеду. 40 тысяч плюс бензин. Не хватало в ваших мутных историях бесплатно участвовать.
— Почему сразу мутных? Приставы просто за автоштрафы не выпускают из России, а мне надо срочно улететь. Если завтра в Минске буду, то... Ладно, убедил. Поехали за 50.
Я ему не поверил. В Минск можно и поездом уехать, и на своей машине, и на автобусе. Вариантов дешёвых много. Но решил рискнуть и отвезти его. Деньги он вперёд дал, снимал их при мне в банкомате, точно не фальшивые. Попросил показать, что у него в чемодане. Кокаина и оружия вроде как не нашлось.
Пока вёз его, весь извелся: в чём подвох? Оказалось, что причиной моего водительского "богатства" стал человеческий страх. Пассажир мой — бизнесмен. Прилетел с Кипра, его начали допрашивать сотрудники ФСБ. Он струсил: вдруг чего найдут, и потом из России в тёплую страну не вернётся — выскочил из аэропорта, "поймал" меня и через Минск улетел обратно на Кипр, забыв про все свои дела в Москве.
Ехали мы, кстати, почти молча. Во мне он тоже видел шпиона, который хочет его сдать. Тысяч за 50, я же не мелочусь в "секретных" вопросах.
Вулканическая поездка
Это было в 2010 году. Разгар сезона отпусков. И тут вдруг проснулся Эйяфьядлайёкюдль. Если кто не помнит, это вулкан в Исландии, который на неделю "закрыл" небо своим пеплом над большей частью Европы, и самолёты летали с горем пополам.
Стою в Домодедово, ищу клиентов. Вижу: идёт мне навстречу пожилая и очень благородного вида пара. Он — красный как рак, она — в слезах. Подхожу. Делаю понимающее лицо.
— Не смогли улететь? — спрашиваю.
— Угу, вулкан этот — кто бы мог подумать?
Оказалось, их единственная дочь выходит замуж. И это должно произойти уже завтра. Они обещали помогать ей в подготовке к торжеству. Раньше вылететь не смогли — отец болел. А теперь остались сутки до свадьбы, а они не могут улететь из-за Эйяфьядлайёкюдля. Мне стало их жалко.
— Слушайте, успеть реально, если на границе не застрянем. Но выезжать нужно прямо сейчас, — говорю я.
— Дорого? — сквозь слёзы говорит женщина.
— Вообще, таксисты за такой путь полторы тысячи евро просят. Но, учитывая вашу ситуацию, довезу за половину стоимости, если успеем. Если не успеем — только бензин мне оплатите. Идёт?
Пассажиры кивнули.
Из Домодедово в Варшаву я мчал изо всех сил, думал, поршни в поддон осыплются — но с совершенно лёгким сердцем, понимая, что делаю хорошее дело. Тогда на дорогах ещё не было никаких камер, фиксирующих нарушения, поэтому гонял я смело. Когда выходил на работу утром, хотел заработать. А тут — обнаружил себя вцепившимся в руль на скорости под 160 км/ч.
Доехали мы за тринадцать часов с учётом вечных пробок на МКАДе и прохождения границы. Пассажиры просили остаться на свадьбу в знак благодарности. Я отказался. Совсем не праздничным был мой внешний вид после такого путешествия. Через несколько дней прислали мне фотки с торжества. Счастливые такие. Правда, небо на фоне совсем серое. Эйяфьядлайёкюдль постарался.
Не запомнил — заработал
Остановился на заправке у метро Кунцевская. Ко мне подходит мужчина. Очевидно, после гулянки. После очень затянувшейся гулянки.
— Братан, выручай.
— Денег не дам! — резко отвечаю я.
— Я не к тому. Отвези меня на Рублёво-Успенское. Очень надо. Не обижу, — он пошатывается, но в своей просьбе твёрд.
— Полторы тысячи, и поехали, не вопрос.
— Нет проблем, но деньги — там, дома. Не переживай, я рассчитаюсь без обмана. Сейчас просто нет ни копейки — всё пропил.
Всякое в жизни бывает, думаю. Плохого он точно ничего мне не сделает, а если обманет — ничего страшного, потому что тут близко. Поехали. Он назвал адрес и сразу уснул.
Паркуюсь возле каких-то ворот. Бужу пассажира. Он молча вываливается из машины. Дверь ему открывает то ли дворецкий, то ли охранник. Мне этот человек говорит тоном реликтового аристократа:
— Подождите несколько минут, к вам выйдут.
Дальше всё происходит, как в гангстерском боевике: выходит крупный седовласый мужчина в длинном плаще, за ним два огромных телохранителя.
— Здравствуйте, я Сергей, — обращается ко мне мужчина.
— Очень приятно. Алексей.
— Где вы познакомились с пассажиром?
— А мы и не познакомились даже. Он подошёл ко мне на заправке, попросил подвезти. В машине уснул. И всё.
— Вы его не фотографировали?
— Как-то не сообразил, а надо было? — удивился я.
— Телефон покажите, пожалуйста.
Протягиваю свой мобильник. Мужчина что-то смотрит там. Через несколько секунд возвращает мне телефон.
— Всё чисто. Вот вам за поездку, — он протягивает конверт. — Дорогу сюда вы забываете и про своего попутчика никому не рассказываете. Это ясно?
Я кивнул. Сел в машину, открыл конверт, а внутри — 500 долларов. Вот бы всегда так платили за десять километров дороги. Потом в новостях несколько раз натыкался на своего экс-пассажира. Но кто это был, я вам не скажу, меня же вежливо попросили.
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