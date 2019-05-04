Минск, Варшава, Рублёвка. Самые странные и дорогие поездки на такси

Таксист Алексей Иванов помог укрыться бизнесмену, спас чужую свадьбу и заработал на нетрезвой "звезде".

Из аэропорта туда, где не страшно

Заказы в аэропорт — для таксистов самые выгодные. Привёз как-то клиента на вечерний рейс в Шереметьево, а ехать обратно "пустым" не хочется. Жду в зоне прилёта. По старинке предлагаю такси всем, кто выходит из аэропорта. Но на такое сегодня уже мало кто соглашается, да и аэроэкспресс работает допоздна.

Вдруг через красный коридор, то есть после проверки багажа, выходит мужик в костюме с чемоданом, осматривается — и сразу ко мне.

— Таксист?

— Ага. Вам куда?

— Далеко. Пойдём, по пути расскажу.

Мне уже интересно. Выходим из терминала.

— Короче, мне в Минск, — говорит мужчина.

— В кинотеатр?

— Город такой, столица Белоруссии.

— Однако. Самолётом не дешевле будет? — удивляюсь я.

— Не думаю.

Интересный расклад. Я заподозрил что-то недоброе. Решил перестраховаться и назвал серьёзную цену.

— Можем и в Минск съездить. Но 50 000 рублей.

— Ничего себе цены! Я думал за тридцатку доедем, — начинает торговаться он.

Говорит вроде спокойно, как бы шутя. Но руки дрожат, и глаз дёргается. Нервничает.

— За тридцатку не поеду. 40 тысяч плюс бензин. Не хватало в ваших мутных историях бесплатно участвовать.

— Почему сразу мутных? Приставы просто за автоштрафы не выпускают из России, а мне надо срочно улететь. Если завтра в Минске буду, то... Ладно, убедил. Поехали за 50.

Я ему не поверил. В Минск можно и поездом уехать, и на своей машине, и на автобусе. Вариантов дешёвых много. Но решил рискнуть и отвезти его. Деньги он вперёд дал, снимал их при мне в банкомате, точно не фальшивые. Попросил показать, что у него в чемодане. Кокаина и оружия вроде как не нашлось.

Пока вёз его, весь извелся: в чём подвох? Оказалось, что причиной моего водительского "богатства" стал человеческий страх. Пассажир мой — бизнесмен. Прилетел с Кипра, его начали допрашивать сотрудники ФСБ. Он струсил: вдруг чего найдут, и потом из России в тёплую страну не вернётся — выскочил из аэропорта, "поймал" меня и через Минск улетел обратно на Кипр, забыв про все свои дела в Москве.

Ехали мы, кстати, почти молча. Во мне он тоже видел шпиона, который хочет его сдать. Тысяч за 50, я же не мелочусь в "секретных" вопросах.

Вулканическая поездка

Это было в 2010 году. Разгар сезона отпусков. И тут вдруг проснулся Эйяфьядлайёкюдль. Если кто не помнит, это вулкан в Исландии, который на неделю "закрыл" небо своим пеплом над большей частью Европы, и самолёты летали с горем пополам.

Стою в Домодедово, ищу клиентов. Вижу: идёт мне навстречу пожилая и очень благородного вида пара. Он — красный как рак, она — в слезах. Подхожу. Делаю понимающее лицо.

— Не смогли улететь? — спрашиваю.

— Угу, вулкан этот — кто бы мог подумать?

Оказалось, их единственная дочь выходит замуж. И это должно произойти уже завтра. Они обещали помогать ей в подготовке к торжеству. Раньше вылететь не смогли — отец болел. А теперь остались сутки до свадьбы, а они не могут улететь из-за Эйяфьядлайёкюдля. Мне стало их жалко.

— Слушайте, успеть реально, если на границе не застрянем. Но выезжать нужно прямо сейчас, — говорю я.

— Дорого? — сквозь слёзы говорит женщина.

— Вообще, таксисты за такой путь полторы тысячи евро просят. Но, учитывая вашу ситуацию, довезу за половину стоимости, если успеем. Если не успеем — только бензин мне оплатите. Идёт?

Пассажиры кивнули.

Из Домодедово в Варшаву я мчал изо всех сил, думал, поршни в поддон осыплются — но с совершенно лёгким сердцем, понимая, что делаю хорошее дело. Тогда на дорогах ещё не было никаких камер, фиксирующих нарушения, поэтому гонял я смело. Когда выходил на работу утром, хотел заработать. А тут — обнаружил себя вцепившимся в руль на скорости под 160 км/ч.

Доехали мы за тринадцать часов с учётом вечных пробок на МКАДе и прохождения границы. Пассажиры просили остаться на свадьбу в знак благодарности. Я отказался. Совсем не праздничным был мой внешний вид после такого путешествия. Через несколько дней прислали мне фотки с торжества. Счастливые такие. Правда, небо на фоне совсем серое. Эйяфьядлайёкюдль постарался.

Не запомнил — заработал

Остановился на заправке у метро Кунцевская. Ко мне подходит мужчина. Очевидно, после гулянки. После очень затянувшейся гулянки.

— Братан, выручай.

— Денег не дам! — резко отвечаю я.

— Я не к тому. Отвези меня на Рублёво-Успенское. Очень надо. Не обижу, — он пошатывается, но в своей просьбе твёрд.

— Полторы тысячи, и поехали, не вопрос.

— Нет проблем, но деньги — там, дома. Не переживай, я рассчитаюсь без обмана. Сейчас просто нет ни копейки — всё пропил.

Всякое в жизни бывает, думаю. Плохого он точно ничего мне не сделает, а если обманет — ничего страшного, потому что тут близко. Поехали. Он назвал адрес и сразу уснул.

Паркуюсь возле каких-то ворот. Бужу пассажира. Он молча вываливается из машины. Дверь ему открывает то ли дворецкий, то ли охранник. Мне этот человек говорит тоном реликтового аристократа:

— Подождите несколько минут, к вам выйдут.

Дальше всё происходит, как в гангстерском боевике: выходит крупный седовласый мужчина в длинном плаще, за ним два огромных телохранителя.

— Здравствуйте, я Сергей, — обращается ко мне мужчина.

— Очень приятно. Алексей.

— Где вы познакомились с пассажиром?

— А мы и не познакомились даже. Он подошёл ко мне на заправке, попросил подвезти. В машине уснул. И всё.

— Вы его не фотографировали?

— Как-то не сообразил, а надо было? — удивился я.

— Телефон покажите, пожалуйста.

Протягиваю свой мобильник. Мужчина что-то смотрит там. Через несколько секунд возвращает мне телефон.

— Всё чисто. Вот вам за поездку, — он протягивает конверт. — Дорогу сюда вы забываете и про своего попутчика никому не рассказываете. Это ясно?

Я кивнул. Сел в машину, открыл конверт, а внутри — 500 долларов. Вот бы всегда так платили за десять километров дороги. Потом в новостях несколько раз натыкался на своего экс-пассажира. Но кто это был, я вам не скажу, меня же вежливо попросили.