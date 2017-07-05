Власти Балашихи зарабатывали 1,5 млрд в год на свалке

В ходе публичных слушаний по поводу полигона в Кучине жители ещё в мае умоляли чиновников закрыть свалку. А те вместе с бизнесменами пытались убедить балашихинцев в необходимости изменить статус земли под свалкой.

В распоряжении Лайфа оказались документы, объясняющие нерасторопность подмосковных чиновников Балашихи в вопросе закрытия свалки, долгие годы отравлявшей воздух и жизнь местных жителей. Как оказалось, им было просто невыгодно сразу закрывать свалку в Кучине. Ведь полигон, куда свозился мусор едва ли не со всей Москвы, приносил властям до 1,5 млрд рублей в год.

Свалка за миллиард

— Надо закрыть эту свалку! Там всё поджигается, это скажется на здоровье всех людей. Мы заболеваем от отравленного воздуха!

— Московская область стоит на первом месте по заболеваемости онкологией. Призываю вас к совести! Вы обижаете людей. Помните об этом!

Такие обвинения в адрес подмосковных чиновников и представителей фирмы "Заготовитель" звучали на публичных слушаниях о судьбе свалки в Кучине ещё в середине мая. То есть за месяц до прямой линии с президентом, во время которой о большой проблеме подмосковного городка узнала вся страна.

На слушаниях чиновники из администрации города и Минэкологии, а также представители компании "Заготовитель" пытались убедить простых балашихинцев в необходимости изменить статус земли под свалкой.

Якобы это необходимо для разработки и утверждения проекта рекультивации самого полигона. Однако против этого резко выступили жители города, опасаясь, что изменение категории участка, напротив, развяжет руки владельцам полигона и они получат право бесконтрольно распоряжаться его пространством — ведь по новому типу разрешения на свалку можно было бы вывозить биологические и даже ядерные отходы.

Жители требовали лишь одного — поскорее закрыть свалку.

— Фенино (деревня рядом с полигоном ТБО Кучино. — Прим. ред.) располагается под свалкой. У одного из ветеранов ВОВ свалка уже у огорода. Ваша работа безрезультатна! — заявил на слушаниях один из местных жителей.

Власти парировали, что, мол, нужно сначала изменить категории участка и уже потом закрыть свалку, но, так или иначе, раньше чем в 2019 году сделать это не получится.

— Необходимо разработать и утвердить проект рекультивации полигона и провести его экологическую экспертизу. Сразу закрыть полигон не получится, нужна его рекультивация, — заявил пришедшим на слушания чиновник из Минэкологии МО Иван Козлов.

Присутствующие усомнились в словах чиновников и сразу поставили вопрос ребром: "А сколько власти зарабатывают на свалке?" И неожиданно получили откровенный ответ: "Полтора миллиарда рублей в год". Эту цифру озвучил член общественной палаты Балашихи Борис Горюнов. Эти его слова приводятся в стенограмме публичных слушаний.

Разнос от президента

О проблемах подмосковной Балашихи вся страна узнала 15 июня — во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Тогда жители города пожаловались на свалку возле своих домов. По словам жителей, мусорные горы вредят их здоровью, но местные чиновники бездействуют.

— На ней всё время что-то горит, инстанции не помогают, что нам делать? — спросила у президента одна из местных жительниц.

Владимир Путин пообещал решить проблему и уже через неделю на совещании правительства дал чиновникам ровно месяц, чтобы закрыть полигон ТБО в Кучино.

— Послушайте меня! И чтобы Воробьёв меня услышал. В течение месяца закрыть эту свалку! Документы, которые должны быть подготовлены, должны быть подготовлены в самые короткие сроки, — заявил Владимир Путин, обращаясь к главе Минприроды Сергею Донскому.

Столько времени подмосковным властям не потребовалось. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил министру экологии области Александру Когану и уже бывшему мэру Балашихи Евгению Жиркову закрыть свалку уже на следующий день.

Работа мусорного полигона была официально остановлена 23 июня ровно в шесть утра.

По расчётам экспертов, только проект рекультивации полигона Кучино обойдётся в 60 миллионов рублей, а сама рекультивация — в два-три миллиарда.

Офшорный мусор и покойники владельцы

Полигон твёрдых бытовых отходов Кучино был создан ещё в 1964 году. Общая площадь свалки составляет более 50 гектаров, это примерно 70 футбольных полей. Сюда, например, привозят 90% отходов со всей Москвы. Сколько всего здесь мусора, сейчас, пожалуй, не скажет никто. Глава регионального Минэкологии Александр Коган сейчас заявляет, что сюда могли возить мусор по серым схемам.

— По отчётам, наших отходов там 200 тысяч тонн и 1 млн 400 тысяч тонн московских отходов. Эту информацию нам предоставила Москва, у нас сведений в полном объёме об отходах не было. Скорее всего, есть определённые элементы, которые не были учтены, — заявил чиновник.

Теперь правоохранителям предстоит проверить эту информацию, а заодно и найти владельцев этого бизнеса. Кто зарабатывал на свалке, до сих пор неизвестно. Последние 20 лет свалкой управляла компания "Заготовитель", владельцы которой прячутся в офшорах.

Согласно базе данных СПАРК, контрольный пакет акций компании принадлежит сейшельскому офшору "Карстат юниверсал". Остальные акции принадлежат ещё трём сейшельским офшорам и двум московским бизнесменам. Это Сергей Левашов и Дмитрий Кузовкин. Оба в прошлом занимались оптовой торговлей. Интересно, что Сергей Левашов умер ещё в 2009 году, но он по-прежнему значится как совладелец доли.