Волочкова заявила, что счастлива, показав больные ноги в промежности любовника

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Волочкова заявила, что счастлива, показав больные ноги в промежности любовника

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Анастасия Волочкова в очередной раз посветила фанатов в подробности своей личной жизни. Бывшая балерина похвасталась, что чувствует себя абсолютно счастливой в любви, и в качестве доказательства выложила фотографии стоп между ног возлюбленного.

Главное, чтобы был рядом человек, ножки которого хочется прижать к груди и не только... И который с радостью прижмёт к себе натруженные мои... И ведь не многие могут иметь такую счастливую влюблённость и чувствовать себя счастливыми от любви

Анастасия Волочкова

<p>Фото: instagram.com/volochkova_art</p>

Подписчики Волочковой, как всегда, бурно отреагировали на откровения звезды.

В следующий раз прям в штаны засунет ноги или в рот... Это уже просто какой-то ужас

natalya_rezvina

Насть, чего это ты про ноги-то всё? Это прям фетиш какой-то

olgaolga32237

<p>Фото: instagram.com/volochkova_art</p>

Фу...такие ужасные ноги. И такое некрасивое фото. Лучше вы бы его обняли. А не положили свои костыли некрасивые на его грязные и не модные джинсы

vikulya.0909

<p>Фото: instagram.com/volochkova_art</p>

Впрочем, у балерины традиционно нашлись и защитники.

Кто не может понять, почему именно ноги, значит, вы узко мыслите.

obukhovakatusha

Сама Анастасия никак не отреагировала на злобные комментарии. Похоже, балерина и правда с головой ушла в новый роман.

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