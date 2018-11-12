Волочкова заявила, что счастлива, показав больные ноги в промежности любовника

Главное, чтобы был рядом человек, ножки которого хочется прижать к груди и не только... И который с радостью прижмёт к себе натруженные мои... И ведь не многие могут иметь такую счастливую влюблённость и чувствовать себя счастливыми от любви
Анастасия Волочкова
Подписчики Волочковой, как всегда, бурно отреагировали на откровения звезды.
В следующий раз прям в штаны засунет ноги или в рот... Это уже просто какой-то ужас
natalya_rezvina
Насть, чего это ты про ноги-то всё? Это прям фетиш какой-то
olgaolga32237
Фу...такие ужасные ноги. И такое некрасивое фото. Лучше вы бы его обняли. А не положили свои костыли некрасивые на его грязные и не модные джинсы
vikulya.0909
Впрочем, у балерины традиционно нашлись и защитники.
Кто не может понять, почему именно ноги, значит, вы узко мыслите.
obukhovakatusha
Сама Анастасия никак не отреагировала на злобные комментарии. Похоже, балерина и правда с головой ушла в новый роман.
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