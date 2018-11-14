Точно Самбурская прокляла! Волочкова запуталась в ногах и рухнула на сцене

Анастасия Волочкова упала на сцене во время выступления в Красногорске. Балерина запуталась в ногах и длинном платье, когда подошла к краю сцены за цветами.

Видео с неудачей выложила в Instagram сама Анастасия. Танцовщица поблагодарила зрителей за поддержку и рассказала о последствиях падения.

Спасибо от всего сердца моим зрителям за моральную поддержку после моего падения из-за шлейфа на концерте в Красногорске. У меня хватило сил и мужества довести концерт до конца. Вы мне очень помогли! И за овации и цветы спасибо! Анастасия Волочкова

По словам балерины, падение оказалось куда болезненней, чем могло показаться на первый взгляд.

Это выглядело, может, и смешно, но боль неимоверная... Сейчас... А тогда я додержалась! Вставать и ИДТИ — путь наш по жизни! Анастасия Волочкова

Отметим, что подписчики Волочковой не прониклись драматизмом ситуации, а некоторые припомнили балерине обиженную собаку, за которую заступилась даже Настасья Самбурская.

Напилася я пьяна.... Не дойду я до сцены... Куда ты лезешь? На пенсию пора ! yasinovayaelena

А навернулась она до того, как собаку ногой пнула, или после? Видать, карма настигла! Но я бы на месте хозяйки ногу выдернула вообще! iana_begletcova

Похоже, сочувствия от поклонников Анастасия так и не дождётся.

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