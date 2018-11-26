Волочкова опубликовала фото, после которого хакерам её даже не надо взламывать

Волочкова выложила снимок, на котором стоит на коленях без штанов, а между её ног торчит мужская рука с неприличным жестом. Это фото она подписала весьма лаконично.
Просто мы
Анастасия Волочкова
Снимок шокировал пользователей "Инстаграма", и они оставили больше девяти тысяч комментариев за один день.
Это какой извращенкой надо быть, чтобы такое фото сделать...Уже не говоря о том, чтобы его выложить на своей странице!
6751.tatiana
Прямо беда с ней творится
tusena.k
Нашлись среди комментаторов и те, кто смог объяснить поведение Волочковой с медицинской точки зрения.
Это изменения личности, снижение уровня самоконтроля, характерное для определённой стадии алкоголизма. Печально, но процесс необратим
aplaksey
Волочкова перешла все границы, назвав себя правопреемницей Майи Плисецкой
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