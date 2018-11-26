Волочкова опубликовала фото, после которого хакерам её даже не надо взламывать

Приучившая своих поклонников к откровенным и провокационным снимкам артистка наконец нашла способ шокировать даже самых стойких из фанатов.

Волочкова выложила снимок, на котором стоит на коленях без штанов, а между её ног торчит мужская рука с неприличным жестом. Это фото она подписала весьма лаконично.

Просто мы Анастасия Волочкова

Снимок шокировал пользователей "Инстаграма", и они оставили больше девяти тысяч комментариев за один день.

Это какой извращенкой надо быть, чтобы такое фото сделать...Уже не говоря о том, чтобы его выложить на своей странице! 6751.tatiana

Прямо беда с ней творится tusena.k

Нашлись среди комментаторов и те, кто смог объяснить поведение Волочковой с медицинской точки зрения.

Это изменения личности, снижение уровня самоконтроля, характерное для определённой стадии алкоголизма. Печально, но процесс необратим aplaksey

Волочкова перешла все границы, назвав себя правопреемницей Майи Плисецкой