Волочкова вовсю готовится к свадьбе и уже примерила платье, но в курсе ли жених?

43-летняя экс-балерина, которая недавно уже намекала на своё предстоящее замужество, снова решила подогреть интерес фанатов. Обошлось без шпагата.

Волочкова разместила необычное фото в "Инстаграме", где предстала в свадебном платье на фоне сказочной металлической рыбы на колёсах. Танцовщица рассказала, что выбирает себе наряд к церемонии бракосочетания. И пообещала в скором времени раскрыть тайну о том, кто же её избранник.

Активно выбираю свадебное платье. И скоро представлю вам моего жениха Анастасия Волочкова

При этом подготовка к свадьбе происходит на фоне скандала Волочковой с бывшим мужем Игорем Вдовиным. Она заявила на него в полицию, обвинив в том, что он обманул её на 100 миллионов рублей.

Если свадьба всё-таки состоится, то для экс-балерины это будет первый настоящий брак, так как она призналась, что свадьба с Вдовиным была фиктивной.