Волочкова вовсю готовится к свадьбе и уже примерила платье, но в курсе ли жених?

Волочкова разместила необычное фото в "Инстаграме", где предстала в свадебном платье на фоне сказочной металлической рыбы на колёсах. Танцовщица рассказала, что выбирает себе наряд к церемонии бракосочетания. И пообещала в скором времени раскрыть тайну о том, кто же её избранник.
Активно выбираю свадебное платье. И скоро представлю вам моего жениха
Анастасия Волочкова
При этом подготовка к свадьбе происходит на фоне скандала Волочковой с бывшим мужем Игорем Вдовиным. Она заявила на него в полицию, обвинив в том, что он обманул её на 100 миллионов рублей.
Если свадьба всё-таки состоится, то для экс-балерины это будет первый настоящий брак, так как она призналась, что свадьба с Вдовиным была фиктивной.
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