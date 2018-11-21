Волочкова перешла все границы, назвав себя правопреемницей Майи Плисецкой

Даже подписчики Анастасии пишут ей гневные комментарии, упрекая в хвастовстве и лжи.

Анастасия Волочкова использовала день рождения великой балерины как повод для самопиара, при этом она явно переоценила отношение Плисецкой к себе. На своей странице в "Инстаграме", где у артистки около одного миллиона подписчиков, она выложила некачественное фото, где угадываются силуэты — её самой и Майи Михайловны. При этом публикацию сопровождает текст, в котором Волочкова называет себя первой официальной исполнительницей главной роли в балете "Кармен". Якобы право на это ей лично передала Плисецкая.

Сегодня день рождения моего наставника и педагога, великой русской балерины Майи Михайловны Плисецкой Анастасия Волочкова

Как же я благодарна этой легенде за переданные мне знания, за балет "Кармен", который она передала мне как первой балерине, имеющей официальное право исполнять его после неё Анастасия Волочкова

Даже неискушённая публика увидела в этом послании желание Волочковой, что называется, причислить себя к великим, а иными словами, просто примазаться. Многие подписчики обвинили Анастасию в том, что она пользуется тем, что Майи Михайловны нет в живых и она не может опровергнуть эти слова. Впрочем, есть многочисленные интервью Плисецкой, в которых она вполне однозначно выразила своё отношение к Волочковой.