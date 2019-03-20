Туристы сняли, как волна сбила девушку с утёса, пока она делала фото в Instagram

Наверное, не так себе эта девушка представляла отдых на Бали. Но ей невероятно повезло, что её не смыло в море. На видео туристка позирует близко к краю обрыва, пока позади неё бушуют штормовые волны.
Кадры должны получиться поистине потрясающими, но особенно сильная волна с силой сбивает девушку с ног, пишет Daily Mail. Остальные туристы в ужасе побежали прочь от обрыва, а девушка отделалась только царапинами и ссадинами.
Местные жители не устают предупреждать, что не надо подходить к краю. Лишние двадцать метров не повлияют на красоту фото, но могут спасти жизнь. Это уже второй случай за этот месяц — в прошлый раз смыло двух девушек, позирующих в бикини.
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