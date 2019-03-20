Туристы сняли, как волна сбила девушку с утёса, пока она делала фото в Instagram

Слеза Дьявола — популярное туристическое место на Бали, куда стекаются не только отдыхающие со всего мира, но и клифф-джамперы. Вид отсюда открывается на редкость живописный, но не стоит забывать, что этот обрыв действительно опасен.

Наверное, не так себе эта девушка представляла отдых на Бали. Но ей невероятно повезло, что её не смыло в море. На видео туристка позирует близко к краю обрыва, пока позади неё бушуют штормовые волны.

Кадры должны получиться поистине потрясающими, но особенно сильная волна с силой сбивает девушку с ног, пишет Daily Mail. Остальные туристы в ужасе побежали прочь от обрыва, а девушка отделалась только царапинами и ссадинами.

Местные жители не устают предупреждать, что не надо подходить к краю. Лишние двадцать метров не повлияют на красоту фото, но могут спасти жизнь. Это уже второй случай за этот месяц — в прошлый раз смыло двух девушек, позирующих в бикини.