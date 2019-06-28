Полночная кадриль в центре Москвы

Оперные певцы, актёры и танцоры воспроизвели в столице настроение и атмосферу эпохи венского бального сезона, причисленного ЮНЕСКО к нематериальному мировому культурному наследию.

Известная российская актриса Любовь Толкалина и победитель международных соревнований балетмейстер Станислав Попов провели в центре столицы XVII благотворительный Венский бал. В этом году мероприятие было посвящено объявленному в России Году театра. Ежегодно станцевать полонез, кадриль и вальс съезжаются политики, дипломаты, бизнесмены и актёры со всего мира.

За ночь на сцене сменилось четыре высококлассных оркестра из России и Австрии. На паркете 120 пар элегантно сразились в различных танцевальных дисциплинах. Девушки и молодые люди, которые удостоились чести станцевать вальс в Гостином дворе, были отобраны бальным комитетом из большого числа претендентов, а затем учились танцам под руководством президента Российского танцевального союза Станислава Попова. В этом году гостей бала особенно вдохновила программа, и они установили новый рекорд — станцевали полночную кадриль восемь раз подряд.

Американская певица Белинда Дэвидс исполнила хиты песен легендарной Уитни Хьюстон. Вечер завершил традиционный гала-концерт, посвящённый 150-летию Венской государственной оперы, на котором выступили солисты этого знаменитого театра: сопрано Елена Гусева, тенор Цзиньсюй Сяхоу, а также премьеры балета Ольга Есина и Якоб Файферлик.

Официальным автомобильным партнёром вечера стал "Bentley Москва — Волгоградский АВИЛОН", который представил гостям единственную в России модель Bentley — Bentayga Pikes Peak, а также роскошное купе Continental GT. Эта модель ограниченной серии была создана в честь победы внедорожника Bentley в гонке по подъёму на гору Пайкс-Пик (США, Колорадо).

В интерьере Bentley Bentayga Pikes Peak дополнительную выразительность внутреннему пространству придаёт уникальное цветовое сочетание: чёрный Beluga с ярко-зелёным акцентом Radium. Роскошную атмосферу в салоне подчёркивают также вставки из материала Alcantara на сиденьях и дверях. Для отделки рулевого колеса и рычага коробки передач также использован материал Alcantara. Сиденья украшены контрастной строчкой Lime и, как и приборная панель, дополнены логотипом Pikes Peak.

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