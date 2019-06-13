Цапок и другие "воскресшие". Самые громкие подставные смерти

В Сочи разгорается скандал. Жители города обратили внимание на фотографию с места ДТП. Один из участников аварии как две капли воды похож на лидера банды из станицы Кущёвской Сергея Цапка. Однако, согласно официальной версии, он умер пять лет назад. Эта и другие странные смерти — в нашей подборке.

Цапок и жив, и мёртв

Вот та самая фотография, которую опубликовал телеграм-канал LifeShot. Слева Сергей Цапок — глава банды, убившей двенадцать человек, из которых четверо — дети. Официально он умер в краснодарском СИЗО в июле 2014 года. У Цапка произошёл обширный инсульт. И случилось это почти сразу после оглашения приговора. Смерть Цапка подтвердила следственная группа, а его тело кремировали.

Вскоре после скоропостижной смерти поползли слухи о том, что Цапок выжил и сделал себе пластическую операцию. Фотография справа сделана 3 июня 2019 года. И мужчина в кепке действительно очень похож на покойного преступника. Пока что прокуратура опровергает воскрешение Цапка, объясняя сходство случайностью. Но в том случае, если факт "воскрешения" удастся доказать, это будет скандал на всю страну.

Паша-Цветомузыка умер и воскрес

Красноярский криминальный авторитет Вилор Струганов был более известен по прозвищу Паша-Цветомузыка. В 90-е Струганов был одним из королей криминального мира Красноярска. Но в начале 2000-х поссорился с тогдашним алюминиевым королём Анатолием Быковым.

29 сентября 2000 года в московской квартире Вилора Струганова якобы убили. Тело выносили под запись видеокамеры. И сюжет о его гибели показали по федеральным каналам. Так что здесь ситуация немногим отличается от ситуации с Цапком, о смерти которого тоже рассказали в новостях.

Через несколько дней Быкова взяли под стражу. А Струганов воскрес. Убийство было инсценировкой. Предполагаемый киллер рассказал всё милиции. Сперва предполагалось, что Пашу-Цветомузыку заказал Быков. Но позже выяснилось, что Цветомузыка "заказал" сам себя, чтобы устроить передел собственности на Красноярском алюминиевом заводе.

В итоге Анатолия Быкова приговорили к условному сроку и освободили в зале суда. А воскресший Вилор Струганов мотает уже второй реальный срок. В 2015-м его приговорили к девяти годам за организацию заказных убийств в 90-е годы.

Аркадий Бабченко — чудо украинского воскресения

Эта история скорее трагикомичная. Но очень показательна в плане достоверности официальных новостей. Журналист Аркадий Бабченко уехал на Украину, откуда ругал Россию и собирал деньги с пользователей "Фейсбука". Но однажды умер на двадцать часов. Всё произошло 29 мая 2018 года.

Вечером официальные украинские СМИ опубликовали фотографии Аркадия, который лежал на полу в луже крови. На футболке были следы от двух пуль. Официальные представители украинской власти дали комментарии по поводу смерти Бабченко. Сотни СМИ по всему миру опубликовали эту новость. Тысячи пользователей соцсетей оплакали невинно убиенного Аркадия.

Но вечером 30 мая журналист чудесным образом воскрес. Весь фарс нарекли спецоперацией. Суть которой так и не прояснилась. Тем не менее Бабченко немало смутил своих поклонников, которые уже успели найти виновных в его убийстве и оплакать покойного.

Денис Вороненков — видели живым

Экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили в марте 2017 года в центре Киева. Кадры гибели также показали по всем телеканалам. Вороненкова успели похоронить. Но два месяца спустя завкафедрой истории искусств Щукинского театрального института Елена Дунаева написала такое сообщение:

"Во время прогулки по Тель-Авиву я нос к носу столкнулась с Денисом Вороненковым. Это точно он. Сто процентов. Я же не сумасшедшая, чтобы такую чушь выдумать. Он был один. Следить я за ним не стала, просто очень удивилась и пошла дальше".

Эту новость обсудили в СМИ, но дальше разбираться не стали. И доказательств оживления Вороненкова не обнаружили. Хотя, если учесть, что после убийства на экс-депутата возбудили несколько уголовных дел за мошенничество, рейдерство и другие преступления, ему и правда выгоднее официально не возвращаться с того света.