Вся наша жизнь — икра! Как на самом деле сидят цапки, устроившие кущёвскую резню

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Вся наша жизнь — икра! Как на самом деле сидят цапки, устроившие кущёвскую резню

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УФСИН России по Амурской области отреагировало на фото, появившиеся в СМИ, — на них осуждённые за убийство 12 человек кущёвские бандиты едят крабов, икру, жарят шашлык, пользуются Интернетом — и всё это в колонии строгого режима.

Банда Сергея Цапка действовала в станице Кущёвской Краснодарского края в 1990–2000-х годах. Осенью 2010 года она напала на семью фермера Сервера Аметова и убила 12 человек, в том числе четверых детей. Лидеры группировки Сергей Цапок, Игорь Черных и Владимир Алексеев получили пожизненные сроки. Первые двое умерли, находясь в камерах, — в 2014 году.

<p>На этом фото Вячеслав Цеповяз, приговорённый к 20 годам в колонии строгого режима</p>

Представители ведомства уже отчитались, что снимки сделаны в 2015 году и по ним проводится проверка. Какими бы ни были результаты, ясно одно: изуверы, устроившие резню, в результате которой погибли не только их враги, но и ни в чём не повинные члены их семей, включая детей, не собираются менять привычный им роскошный образ жизни, даже находясь под стражей.

<p>Строгий режим, по мнению членов банды, выглядит именно так</p>

По данным издания "КП Краснодар", журналисты которого опубликовали вышеупомянутые фото, семьи бандитов тратят солидные суммы для того, чтобы осуждённые чувствовали себя в местах не столь отдалённых как дома. Так, по словам экс-супруги одного из главарей банды Вячеслава Цеповяза, в год на содержание мужа она передаёт в его колонию около 3 млн рублей.

<p>На этом фото Цеповяз и его &#34;сокамерники&#34; как бы говорят нам: &#34;Баланда? Не, не слышали...&#34;</p>

На содержание моего бывшего мужа в тюрьме уходило до трёх миллионов рублей в год. Я ему перечисляла деньги, он звонил мне, присылал номера банковских карт

экс-супруга Цеповяза Наталья Стришняя

Там, в Амурской области, был посредник, через него он покупал продукты, вызывал к себе врача-стоматолога, которому платил приличные суммы

экс-супруга Цеповяза Наталья Стришняя

Он просил и на зоновскую пасеку — купить пчёл, новые улья, он там ею занимался. Потом я узнала, что на зоне он влез в долги. Говорила, что не могу больше отправлять ему такие суммы. Когда я отказывала в переводе, кричал в трубку, оскорблял

экс-супруга Цеповяза Наталья Стришняя

<p>На этом фото Цеповяз, находясь в удобной камере с аквариумом, свободно пользуется смартфоном</p>

Всё это происходит на фоне бесконечного и унизительного для родственников погибших процесса выбивания компенсаций — деньги пострадавшим от бандитов "кущёвских" до сих пор не выплачены.

<p>Дом Сервера Аметова. Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости</p>

Из показаний главаря банды Сергея Цапка:

Фермер мешал мне вести бизнес, подрывал мой авторитет. Поэтому я хотел, чтобы он мучился сам и видел, как мучаются его близкие. Мы выволокли его в зал — он ещё дышал, и на его глазах расправились с остальными

Сергей Цапок

<p>Сергей Цапок. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС</p>

Потом бросили тела в одну кучу, а сверху на гору трупов положили девятимесячную Амиру — внучку Аметова. Она живая была, плакала. Тела облили бензином и подожгли. Посмотрели на часы и удивились — провернули всё минут за десять

Сергей Цапок

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