Вся наша жизнь — икра! Как на самом деле сидят цапки, устроившие кущёвскую резню

УФСИН России по Амурской области отреагировало на фото, появившиеся в СМИ, — на них осуждённые за убийство 12 человек кущёвские бандиты едят крабов, икру, жарят шашлык, пользуются Интернетом — и всё это в колонии строгого режима.

Банда Сергея Цапка действовала в станице Кущёвской Краснодарского края в 1990–2000-х годах. Осенью 2010 года она напала на семью фермера Сервера Аметова и убила 12 человек, в том числе четверых детей. Лидеры группировки Сергей Цапок, Игорь Черных и Владимир Алексеев получили пожизненные сроки. Первые двое умерли, находясь в камерах, — в 2014 году.

Представители ведомства уже отчитались, что снимки сделаны в 2015 году и по ним проводится проверка. Какими бы ни были результаты, ясно одно: изуверы, устроившие резню, в результате которой погибли не только их враги, но и ни в чём не повинные члены их семей, включая детей, не собираются менять привычный им роскошный образ жизни, даже находясь под стражей.

По данным издания "КП Краснодар", журналисты которого опубликовали вышеупомянутые фото, семьи бандитов тратят солидные суммы для того, чтобы осуждённые чувствовали себя в местах не столь отдалённых как дома. Так, по словам экс-супруги одного из главарей банды Вячеслава Цеповяза, в год на содержание мужа она передаёт в его колонию около 3 млн рублей.

На содержание моего бывшего мужа в тюрьме уходило до трёх миллионов рублей в год. Я ему перечисляла деньги, он звонил мне, присылал номера банковских карт экс-супруга Цеповяза Наталья Стришняя

Там, в Амурской области, был посредник, через него он покупал продукты, вызывал к себе врача-стоматолога, которому платил приличные суммы экс-супруга Цеповяза Наталья Стришняя

Он просил и на зоновскую пасеку — купить пчёл, новые улья, он там ею занимался. Потом я узнала, что на зоне он влез в долги. Говорила, что не могу больше отправлять ему такие суммы. Когда я отказывала в переводе, кричал в трубку, оскорблял экс-супруга Цеповяза Наталья Стришняя

Всё это происходит на фоне бесконечного и унизительного для родственников погибших процесса выбивания компенсаций — деньги пострадавшим от бандитов "кущёвских" до сих пор не выплачены.

Из показаний главаря банды Сергея Цапка:

Фермер мешал мне вести бизнес, подрывал мой авторитет. Поэтому я хотел, чтобы он мучился сам и видел, как мучаются его близкие. Мы выволокли его в зал — он ещё дышал, и на его глазах расправились с остальными Сергей Цапок