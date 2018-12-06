Бандиты убили шесть полицейских, но освободить своего подельника не смогли

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Бандиты убили шесть полицейских, но освободить своего подельника не смогли

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Мексиканские полицейские, перевозившие одного из членов местной банды, попали в засаду в городке Ла Уэрта, сообщает The Sun. В результате перестрелки шесть полицейских были убиты и один ранен, однако освободить подельника бандитам так и не удалось.

В Сети появились шокирующие снимки с места перестрелки. Тела убитых полицейских так и остались лежать на дороге до прибытия подкрепления.

<p>Фото: Partidero</p>

Сообщается, что один из нападавших задержан, пятерым удалось скрыться на трёх машинах. Покидая место преступления, бандиты подожгли чужие автомобили и таким образом заблокировали дорогу. Теперь их разыскивает полиция, район находится под наблюдением.

<p>Фото: Partidero</p>

Отметим, что бандит, ради освобождения которого была организована засада, остался в руках полиции.

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